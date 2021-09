Napoli, celebrazioni di San Gennaro: ingresso al Duomo per 450 persone

San Gennaro a Napoli: come già accaduto nel 2020, a causa delle restrizioni per il Covid 19 le celebrazioni di domenica 19 settembre per il Santo Patrono si svolgeranno in presenza ma con ingressi limitati.

Come già avvenuto nel settembre 2020, anche quest’anno le celebrazioni di domenica 19 settembre per San Gennaro, Santo Patrono di Napoli e della Campania, si svolgeranno in presenza ma con ingressi limitati.

Come riporta “Il Mattino”, l’ingresso al Duomo di Napoli sarà consentito solo a 450 persone. Come per tutte le messe, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Sabato 18 settembre iniziano i riti solenni. Quest’anno l’olio per la lampada votiva al Santo Martire è offerto dalla diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, retta dal Monsignor Giuseppe Mazzafaro. Alle ore 17, ci sarà l’accoglienza dei sindaci della Diocesi di Cerreto Sannita, i quali poi alle 17.45 si recheranno alla chiesa Cattedrale per un breve saluto all’arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia (alla sua prima celebrazione di San Gennaro da Cardinale)

Alle ore 18, in Cattedrale, avrà luogo il Rito Vigiliare della Celebrazione dei primi vespri, al termine della quale ci sarà l’accensione della lampada votiva posta accanto alle reliquie di San Gennaro.

Domenica 19 settembre, la Cattedrale aprirà alle ore 8 e resterà aperta fino alle ore 21. Alle ore 10, l’arcivescovo Battaglia si recherà nella cappella del tesoro, dove, con l’Abate Monsignor Vincenzo de Gregorio e il Sindaco Luigi De Magistris, provvederà alla apertura della cassaforte che contiene il reliquiario con le ampolle del sangue.

Porterà poi le ampolle sull’altare maggiore della Cattedrale dove presiederà la solenne concelebrazione eucaristica nel corso della quale, se ci sarà il prodigioso evento della liquefazione del sangue, darà l’annuncio ai presenti.