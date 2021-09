Disney Plus: il CEO Bob Chapek non esclude l’arrivo della pubblicità

Disney Plus, anticipazioni. Il CEO Bob Chapek annuncia la possibilità di avere la pubblicità sul sito di streaming nel prossimo futuro.

Arrivano le ultime anticipazioni del canale di streaming Disney Plus. Fino ad oggi, sul sito non sono mai state presenti pubblicità o ads, ma le cose potrebbero cambiare prima di quanto ci si potrebbe aspettare.

La Disney non si aspettava il grande successo internazionale che ha portato in breve tempo ai numeri che ci si auspicava di raggiungere in addirittura 4 anni. Saranno state le molte produzioni e marchi di assoluto valore, come la Marvel o Star Wars a contribuire al processo.

Visto, quindi, il numero sempre crescente di utenti, ai piani alti stanno pensando di aggiungere la pubblicità nel prossimo futuro. A conferma di questa notizia sono arrivate le dichiarazioni di Bob Chapek, CEO Disney.

“Disney Plus la guardano un sacco di bambini, e la possibilità di considerare la pubblicità su qualcosa come Disney Plus per noi sarebbe completamente diverso rispetto a Hulu. Non avremmo di certo lo stesso tipo di approccio, bisogna pensare individualmente. Vedere dove abbiamo questa opportunità, e dove no, e come la cosa possa cambiare nel tempo. Tutto questo è molto variabile, e come detto al momento è argilla morbida, plasmabile. E siamo molto soddisfatti di quello che stiamo vedendo con gli ads su Hulu.

Se dovessi dire che questo ci farà pensare a quello che potrà succedere in altri mercati in altre parti del mondo? Certamente. Ma per il momento, di nuovo, siamo davvero contenti con questa sorta di modalità alla carta che abbiamo, e manterremo le cose come stanno. Ma questo non vuol dire che in futuro potremmo guardare ad altre opportunità, per un livello maggiore di pubblicità su misura sulle nostre piattaforme.“

