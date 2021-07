Disney+, le migliori uscite di agosto 2021: The Walking Dead

Disney+. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di agosto 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney +, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di agosto.

Film di Disney+

Gli Amici delle Vacanze – 27 Agosto

In questa commedia irriverente, i morigerati Marcus ed Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji) fanno amicizia in un resort in Messico con Ron e Kyla (John Cena, Meredith Hagner), festaioli e sempre alla ricerca di nuove emozioni. Crudelia – 27 Agosto (per tutti gli abbonati a Disney Plus) Il film racconta le origini e la vita di Crudelia De Mon, la cattiva de La carica dei 101, diventata famosa in tutto il mondo in seguito all’uscita del cartone animato, nel 1961. Only Murders in the Building – 31 Agosto Dopo la scoperta di un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side, tre inquilini dell’edificio estranei tra loro sospettano subito che si tratti di omicidio, e uniscono le loro menti per iniziare un’indagine privata.

Serie Tv di Disney+

9-1-1: Lone Star – prime due stagioni dall’11 Agosto

La serie è ambientata a Austin, in Texas, e ha come protagonista Owen Strand (Rob Lowe, Code Black), un raffinato agente di New York trasferitosi al sud nella speranza di riuscire a trovare un equilibrio tra la sua vita lavorativa e familiare.

American Dad – Stagioni 11-15 dall’11 Agosto

L’irriverente famiglia Smith creata da Seth McFarlane, torna con cinque nuove stagioni (11, 12, 13, 14, 15), portando con sé tutto l’umorismo tipico di prodotti animati creati dall’autore di I Griffin e The Cleveland Show,

The Walking Dead 11 – prima parte dal 23 Agosto

Nell’undicesima stagione di The Walking Dead, ritroveremo un’Alexandria devastata e in mano ai Sussurratori. Nel frattempo gli abitanti tentano di ricostruire e fortificare la città, con l’aiuto dei sopravvissuti alla caduta del Regno, tra i quali anche Maggie e i Wardens. La tensione, però, è destinata a crescere, alimentata da vecchi rancori e dall’istinto di sopravvivenza, spesso più forte di quello della collaborazione.

