Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile: musica, teatro, cinema, mostre e visite guidate

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile. Scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend di Pasqua a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti e le ultime novità del cinema.

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema. Da non perdere la mostra di Tolkien a Palazzo Reale.

Eventi a Napoli e in Campania nel weekend di Pasqua:

Parco Archeologico di Ercolano aperture nei giorni di Pasqua e Pasquetta

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i propri visitatori in questo periodo con le aperture nei giorni di Pasqua e Pasquetta dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo accesso alle ore 18.00) e invita a sperimentare la modalità di visita “slow” presso il c.d. giardino dei melograni della Casa del Rilievo di Telefo concedendosi una pausa sulle sdraio a disposizione, leggendo e consultando volumi in diverse lingue.

Pasqua al Vulcano Buono con Alice nel Paese delle Meraviglie

Al Vulcano Buono personaggi e attori in costume, accoglieranno grandi e piccini per il racconto animato e dal vivo della storia di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Tutti i venerdì, sabato e domenica, dal 23 marzo al 1 maggio.

Questo il calendario: 23, 24, 29, 30 marzo; 1, 5, 6, 7,12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile; 1 maggio (chiusura).

53° FIERA DEL BARATTO E DELL’USATO

Dal 06/04/2024 al 07/04/2024

Torna la Fiera del Baratto e dell’Usato alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Sarà la 53° Edizione quella in programma Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2024: la prima di due edizioni annuali.

Il successo della manifestazione dovuto alla grande affluenza di pubblico, al rapporto qualità/valore degli oggetti proposti e all’atmosfera di sicurezza e serenità è davvero clamoroso.

Anche in questa edizione troverete: Piccolo Antiquariato, Modernariato, Artigianato manufatto, Collezionismo e… di tutto di più.

MERCATO EUROPEO – NAPOLI

29-30-31 Marzo 2024 e 1 Aprile 2024 – Piazza Dante – Napoli

Mercatino – Area Street Food – Enogastronomia – Prodotti tipici. Tutti i giorni – dalle ore 10,00 alle ore 24.00

Ingresso libero

Presenti più di 50 stand Europei ed internazionali, spazio anche allo Street Food di qualità, con cucine on the road.

Pasqua alla Reggia di Caserta

Resterà sempre aperta per le festività pasquali la Reggia di Caserta. Il Museo accoglierà i visitatori tutti i giorni dal 27 marzo al 7 aprile, compreso il 2 aprile, che cade di martedì (giorno di ordinaria chiusura settimanale). Per la prima volta dopo anni, inoltre, la Reggia di Caserta non chiuderà il Giardino Inglese il Lunedì in Albis e il 4 aprile, Giovedì in Albis.

Aperture serali al Duomo

Con queste visite serali si vuole consolidare la Cattedrale come punto di riferimento del territorio, raccontando i luoghi d’arte e di fede. Con il ciclo natalizio “Luce di Napoli” il Duomo si è impegnato materialmente per i ragazzi e il quartiere di Forcella devolvendo parte del ricavato a “Casa di Vetro”.

Ad arricchire il percorso che inizia alle 20:30 un aperitivo culturale nel cortile della Cattedrale. Un momento conviviale all’imbrunire prima di immettersi nella suggestione serale dell’esperienza itinerante tra i tesori napoletani.

Alla Mostra d’Oltremare “Brick Live- Ocean Napoli”- “Il tuo mondo LEGO”

Dal 15 marzo (anteprima stampa ore 11.30) al 14 aprile 2024, all’Arena Flegrea Indoor- Mostra d’Oltremare con ingresso da Viale Kennedy 54, arriva “Brick Live- Ocean Napoli”– “Il tuo mondo LEGO” l’ atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo.

Edenlandia eventi di Pasquetta

Nuovi orari di apertura ed eventi da non perdere per Pasqua e Pasquetta al parco divertimenti di Edenlandia.

A Eden Lab, presso il PalaEden di Edenlandia, piccoli e grandi ospiti del parco potranno godersi diversi spettacoli. Grandi festeggiamenti nel weekend di Pasqua con ospiti speciali.

Festival Barocco Napoletano

Fino a maggio presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Cinema nel weekend

Non solo cinema! Preparati a vivere un’esperienza totalmente nuova al cinema. La sala verrà trasformata in una Escape Room! Risolvi gli enigmi e prova a sopravvivere. Acquista ora i tuoi biglietti e prova il brivido di Cinemaescape nel tuo The Space Cinema.

Inoltre nei The Space Cinema ti aspettano gli ultimi film di marzo:

Un Altro Ferragosto Imaginary Kung Fu Panda 4 May December Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero Un Mondo a Parte

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Eventi Gallerie d’Italia

Dal 30 gennaio a maggio presso le Gallerie d’Italia parte un ciclo di attività dedicato alle donne protagoniste della cultura di Napoli e concerti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Appuntamenti fino al mese di maggio 2024.

Pasqua a Città della Scienza

Lunedì 1° aprile Città della Scienza è pronta per una Pasquetta all’insegna della scienza e del divertimento! Un’occasione unica per trascorrere una giornata indimenticabile con tutta la famiglia, immergendosi in un mondo di scoperte e avventure.

Grazie al Museo Interattivo Corporea si potrà esplorare il corpo umano in tutte le sue meraviglie, con gli spettacoli al Planetario sarà possibile viaggiare nello spazio e nel tempo, e con i vari laboratori in programma si metteranno alla prova le proprie abilità con giochi e sfide divertenti.

La mostra di Tolkien a Palazzo Reale di Napoli

Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli, Napoli ospiterà dal 16 marzo al 2 luglio 2024 a Palazzo Reale la grande mostra dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo che ha plasmato una nuova mitologia per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta.

Orari

Da giovedì a martedì ore 9.00 – 20.00 (mercoledì chiusura settimanale)

La biglietteria chiude alle ore 19.00

Biglietti

Biglietto mostra Tolkien e Museo

– € 10,00 biglietto intero € 2,00 biglietto ridotto

Biglietto mostra Tolkien

– € 8,00 biglietto intero – € 2,00 biglietto ridotto

Ingresso gratuito durante l’iniziativa domenica al museo

In mostra La Flagellazione di Cristo di Caravaggio

La Flagellazione di Cristo di Caravaggio sarà esposta al Museo di Donnaregina nel cuore del centro storico di Napoli dal 28 febbraio al 31 maggio. Iniziativa voluta fortemente dall’Arcivescovo Domenico Battaglia in occasione della Pasqua è anche un primo messaggio alla città del neo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

Il Comicon Napoli 2024 dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare

Mostre, mostre, mostre. Da sempre uno dei fiori all’occhiello di COMICON, quest’anno tornano più in forma che mai. L’International Pop Culture Festival ospiterà oltre 20 percorsi espositivi, mai così numerosi, dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Grandi ospiti, cosplay, fumetti e giochi.