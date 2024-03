Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 15 a domenica 17 marzo: musica, teatro, cinema, mostre

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 15 a domenica 17 marzo. Scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti e le ultime novità del cinema. Da non perdere il mondo dei Lego alla Mostra d’Oltremare.

Eventi a Napoli e in Campania:

Alla Mostra d’Oltremare “Brick Live- Ocean Napoli”- “Il tuo mondo LEGO”

Dal 15 marzo (anteprima stampa ore 11.30) al 14 aprile 2024, all’Arena Flegrea Indoor- Mostra d’Oltremare con ingresso da Viale Kennedy 54, arriva “Brick Live- Ocean Napoli”– “Il tuo mondo LEGO” l’ atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo.

Memorial ‘Je sto vicino a te 69’ – martedì 19 marzo

Il Memorial ‘Je sto vicino a te 69’, in programma martedì 19 marzo al Teatro Palapartenope. Sul palco, si alterneranno grandi nomi che hanno fatto la storia della melodia partenopea e del Mediterraneo e che condividono con Pino Daniele, l’amore per la musica e per la città.

Edenlandia eventi di marzo con nuovi orari

Nuovi orari di apertura ed eventi da non perdere per il mese di marzo al parco divertimenti di Edenlandia.

A Eden Lab, presso il PalaEden di Edenlandia, piccoli e grandi ospiti del parco potranno godersi diversi spettacoli. Grandi festeggiamenti nel weekend di Pasqua e nei weekend del 9 e 10 marzo e del 16 e 17 marzo.

Sal Da Vinci al Teatro Augusteo

Sal Da Vinci sarà in scena da venerdì 15 a domenica 24 marzo, e da venerdì 12 a domenica 14 aprile nel Teatro Augusteo di Napoli con “Sal Da Vinci Stories“. Uno spettacolo di Luca Miniero, Ciro Villano e dello stesso Da Vinci, con la regia di Miniero.

Queen Celebration in Concert

André Abreu in Queen Celebration in Concert, lo spettacolo dei record in Sud America, arriva in Italia per la prima volta e sarà in tour partendo dal Teatro Augusteo di Napoli mercoledì 13 marzo, per proseguire a Palermo sabato 16 al Teatro Golden e arrivare a Roma per la doppia data al Teatro Olimpico lunedì 18 e martedì 19 marzo.

La Randonnée di Napoli tutti in bici domenica 17

La Randonnée di Napoli ritorna domenica 17 marzo 2024 per la V edizione. La partenza è prevista dall’area ex Nato di Bagnoli dalle ore 7 alle 8 (ingresso Viale della Liberazione) dove sarà allestito il village in collaborazione con la Fondazione Campania Welfare.

Festival Barocco Napoletano

Fino a maggio presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Cinema nel weekend

Un mese tra risate, brividi e storie vere. Nei The Space Cinema ti aspetta un marzo per tutti i gusti:

Un Altro Ferragosto Imaginary Kung Fu Panda 4 May December Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero Un Mondo a Parte

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Eventi Gallerie d’Italia

Dal 30 gennaio a maggio presso le Gallerie d’Italia parte un ciclo di attività dedicato alle donne protagoniste della cultura di Napoli e concerti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Appuntamenti fino al mese di maggio 2024.

A Città della Scienza

In occasione della settimana mondiale del cervello, 11-17 marzo 2024, Città della Scienza dedica il prossimo weekend alle neuroscienze, esplorando il più affascinante dei sistemi, quello nervoso, con un particolare focus sull’organo più complesso del corpo umano, il cervello: centro del pensiero, della memoria, del linguaggio, dei movimenti e delle emozioni. Attraverso laboratori interattivi, non perdere l’occasione di esplorare la struttura cerebrale, comprendere la fisiologia dei neuroni e scoprire l’importanza delle connessioni sinaptiche per l’apprendimento e la percezione. Unisciti a noi in questo viaggio educativo e divertente, dove la scienza e l’esperienza si incontrano per svelare i misteri della mente umana.

La mostra di Tolkien a Palazzo Reale di Napoli

La mostra, dopo la prima tappa a Roma, arriverà a Napoli al Palazzo Reale dal 16 marzo al 30 giugno e, a seguire, raggiungerà anche le città di Torino e Catania.

In mostra La Flagellazione di Cristo di Caravaggio

La Flagellazione di Cristo di Caravaggio sarà esposta al Museo di Donnaregina nel cuore del centro storico di Napoli dal 28 febbraio al 31 maggio. Iniziativa voluta fortemente dall’Arcivescovo Domenico Battaglia in occasione della Pasqua è anche un primo messaggio alla città del neo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

Il Comicon Napoli 2024 dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare

Mostre, mostre, mostre. Da sempre uno dei fiori all’occhiello di COMICON, quest’anno tornano più in forma che mai. L’International Pop Culture Festival ospiterà oltre 20 percorsi espositivi, mai così numerosi, dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Grandi ospiti, cosplay, fumetti e giochi.