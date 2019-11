Rubrica Games: Ecco tutte le uscite di Novembre 2019

Per Natale 2019 si annunciano grandi novità per i games. Xbox, PS4, Switch e Pc sono pronti per una serie di titoli eccezionali. Ecco le anteprime.

di Piero Lombardi – Come ogni anno con l’avvicinarsi del periodo natalizio, ma soprattutto con la fine della vecchia generazione, Xbox, PS4, Switch e Pc sfornano una serie di titoli incredibili.

Vediamo tutte le uscite più interessanti di Novembre:

Red Dead Redemption 2 Pc (3 Novembre)

Dopo un esordio col botto su console, il titolo di Rockstar Games arriva su pc con grafica migliorata e supporto al 4K, niente da dire, preparatevi a farvi sbalordire dalle ambientazioni del vecchio West.

Death Stranding (8 Novembre)

Uno dei titoli più attesi dell’anno è arrivato

La creatura di Hideo Kojima, il genio, padre della serie Metal Gear Solid ci porterà in un mondo unico, qualcosa di mai visto prima. Un cast stellare, una trama degna di un film da Oscar.

Lo amerete o lo odierete, non ci sono mezze misure!

Pokémon Spada e Scudo (15 Novembre)

Arriva la nuova generazione e con essa il primo gioco dedicato ai mostriciattoli di Game Freak su Nintendo Switch. Un mondo di gioco vasto e interamente esplorabile, Pokémon come non l’avete mai visto prima. Pronti per la regione di Galar?

Star Wars Jedi: Fallen Order (15 Novembre)

Con l’arrivo dell’ultimo film della saga di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Electronic Arts e Respawn Entertainment rendono omaggio al mondo di George Lucas con un gioco ambientato tra gli eventi dell’episodio III: La Vendetta dei Sith e Rogue One.

Le aspettative sono altissime, visto che alla guida del progetto ci sono gli sviluppatori di Apex Legends e Titanfall.

Shenmue 3 (19 Novembre)

Finalmente ci siamo, dopo una serie di rinvii e dopo 20 anni dall’ultimo capitolo torna uno dei Gdr più amati dai videogiocatori, la storia prosegue dove si era interrotta, riuscirà Ryo Hazuky, artista di arti marziali giapponesi a vendicare l’assassinio di suo padre?

Altre uscite

Altri titoli in arrivo nel mese di Novembre:

Just Dance 2020, Mario e Sonic ai giochi olimpici di Tokyo, Football Manager 2020 e non da meno la nuova piattaforma da gioco in streaming della grande G: Google Stadia.