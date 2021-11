Calcio Napoli, operazione per Osimhen: rischia di star fuori 2 mesi

L’attaccante del Calcio Napoli ha riportato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo: complice la coppa d’Africa potrebbe tornare in campo a febbraio.

Serata da dimenticare per il Calcio Napoli. Prima il ko di San Siro che permette all`Inter di accorciare in classifica, poi la tegola: “Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell`orbita e dello zigomo sinistro” ha annunciato il club azzurro su Twitter.

“Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all`ospedale Niguarda di Milano” continua il tweet del Napoli. Il giocatore potrebbe tornare disponibile tra un mese, quando, però, il campionato si fermerà per la sosta natalizia. E, complice la coppa d’Africa a gennaio, i tifosi azzurri e Spalletti potrebbero rivederlo in campo direttamente a febbraio.