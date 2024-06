Un Posto al Sole, anticipazioni al 31 maggio: Raffaele pensa alle dimissioni

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 maggio. Raffaele pensa alle dimissioni per non creare problemi agli altri inquilini.

Assistiamo al duro confronto tra Alberto (Maurizio Aiello) e Niko (Luca Turco) dopo che il primo ha scoperto le prossime intenzioni di Clara (Imma Pirone): entrare nel programma protezione testimoni.

La ragazza, avvertita da Rosa (Daniela Ioia) sulle ultime vicende, decide di prendere in mano la situazione, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto l’argomento portato in radio da Michele (Alberto Rossi) e Micaela (Gina Amarante) finisce per scatenare nuove ansie in Silvia (Luisa Amatucci) e Samuel (Samuele Cavallo), spingendoli ad affrontare i loro partner alla ricerca di un chiarimento.

Dopo aver scoperto che nessuno tra gli altri inquilini di palazzo Palladini ha votato per il licenziamento di Raffaele (Patrizio Rispo), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) decide di fare direttamente causa all’intero condominio.

Intanto Raffaele continua a sentirsi in colpa e a prendere la novità molto male, tanto da prendere una decisione radicale per non causare ulteriore disturbo agli altri abitanti. Assistiamo intanto al confronto tra Alberto e Clara, ma lui è fuori di sé e la minaccia.

Raffaele ha ormai deciso: lascerà il suo lavoro per impedire che Roberto faccia del male anche agli altri, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Ferri sta ancora mettendo sotto pressione il povero Diego (Francesco Vitiello), convinto ormai a tradire la fiducia di Ida (Marta Anna Borucinska) per salvaguardare il padre.

Intanto Nunzio (Vladimir Randazzo) è sempre più motivato ad aiutare Diana (Sara Zanier) nel suo difficile recupero. Per farlo, però, il ragazzo ha ancora bisogno dell’aiuto e l’appoggio di Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Scopriamo che Claudia (Giada Desideri) e Guido (Germano Bellavia) sono sempre più vicini, mentre Bice (Lara Sansone) fa aumentare la gelosia in Mariella (Antonella Prisco) esortandola a fare qualcosa per impedire il peggio.

Dopo aver scoperto che Diego ha cambiato idea, Ida rimane molto delusa, ma trova le forze per prendere una nuova decisione riguardo il suo futuro, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Raffaele, intanto, intuisce che tra i due ragazzi è successo qualcosa. Più tardi Nunzio vorrebbe risollevare il morale a Diana, motivo per cui decide di organizzarle una sorpresa che la farà stare bene.

Mariella, intanto, è sempre più convinta delle parole che le ha detto Bice: il suo matrimonio è alla frutta, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi arriva all’improvviso la mossa di Diego per aiutare Ida a portare avanti la sua battaglia per restare insieme al figlio. Intanto la sorpresa di Nunzio per Diana è un successo, tanto che l’aria di mare fa crescere la sintonia tra i due.

Rossella, invece, scopre che l’ex moglie di Riccardo è tornata in città, provando un po’ di gelosia nel vederli insieme. Continuano intanto i tentativi di Mariella di mettere da parte la gelosia, ma Claudia non fa che avvicinarsi sempre di più a Guido.

