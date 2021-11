Calcio Napoli, prima sconfitta con tante emozioni, l’Inter vince 3-2

Nerazzurri superiori agli azzurri per oltre un’ora di gioco, poi Mertens la riapre e va vicino al pareggio.

Nonostante un finale vigoroso degli azzurri dopo l’ingresso in campo di Mertens e Elmas, la squadra di Spalletti è apparsa imprecisa ed addirittura, nel primo tempo, inferiore nel possesso palla.

Fino al 75′ pochissimi i tiri in porta degli azzurri che hanno confermato la difficoltà a concretizzare vista nelle ultime partite. Non è stato forse un caso che il Calcio Napoli, con una partita ormai persa, ha iniziat a macinare gioco ed occasioni sul 3-1 per l’Inter.

Nei minuti finali grandissima parata di Handanovic su Mario Rui e, all’ultimo respiro, Mertens, protegonista nel gol del 3-2 che aveva riaperto la partita, si divora il pareggio solo davnti ad Handanovic.

Troppo tardivi i cambi di Spalletti che ha preferito mantenere in campo uno spento Insigne ed un Lozano poco incisivo. Sufficienti Di Lorenzo, Anguissa (soprattutto per il finale) e Mertens. Osimhen, fino alla sua sostituzione per infortunio all’occhio, non è stato assolutamente pericoloso.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano (74′ Elmas), Insigne (74′ Mertens), Osimhen (55′ Petagna). All.Luciano Spalletti

Inter: Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (62′ Vidal), Perisic (88′ Satriano), Correa (62′ Dzeko), Lautaro. All. Simone Inzaghi Arbitro: Valeri di Roma Marcatori: 17′ P. Zielinski, 25′ Calhanoglu, 44′ Perisic, 60′ Lautaro, 78′ D. Mertens Note: ammoniti Koulibaly, Cahlanoglu, Rrahmani, Vidal Cronaca 1′ – comincia il match 5′ – lancio di Insigne per Di Lorenzo, lungo di poco 7′ – colpo di testa di Lautaro, alto 10′ – ammonito Osimhen 16′ – sinistro di Darmian, fuori 17′ – goooool Zielinski! 17′ – destro potente e preciso di Piotr su assist di Insigne: 1-0! 24′ – rigore per l’Inter assegnato al VAR per fallo di mano di Koulibaly su tiro di Lautaro 24′ – ammonito Koulibaly 25′ – pareggio su rigore di Calhanoglu: 1-1 34′ – cross di Di Lorenzo per Osimhen che non trova la potenza in area 35′ – ammonito Rrahmani 39′ – cross di Lozano e colpo di testa di Osimhen, alto 41′ – ammonito Calhanoglu 43′ – destro di Barella, respinge bene Ospina 44′ – gol dell’Inter con colpo di testa di Perisic sul primo palo: 2-1 – SECONDO TEMPO – 55′ – entra Petagna per Osimhen 60′ – terzo gol dell’Inter con Lautaro con un diagonale di destro: 3-1 62′ – entra Dzeko per Correa 62′ – entra Vidal per Cahlanoglu 72′ – ammonito Vidal 74′ – entra Mertens per Insigne 74′ – entra Elmas per Lozano 78′ – gooooool Mertens! 78′ – splendido destro all’incrocio di Dries: 3-2 84′ – girata in area di Zielinski, alta 84′ – ammonito Handanovic 88′ – entra Satriano per Perisic 90′ – clamorosa occasione per Mario Rui, colpo di testa che Handanovic salva sulla linea 90′ + 2′ – ammonito Satriano 90′ + 7′ – destro al volo di Mertens, palla alta, altra palla gol clamorosa per il Napoli