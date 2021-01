Beautiful, anticipazioni: Hope accetta la proposta squallida di Thomas

Beautiful, anticipazioni dal 17 al 23 gennaio. Thomas chiede a Hope una notte d’amore in cambio della custodia congiunta del figlio Douglas.

Arrivano le ultime anticipazioni di Beautiful, dal 17 al 23 gennaio. In queste puntate la questione dell’affidamento di Douglas tiene ancora banco. Hope vorrebbe ottenerla, Thomas la vuole usare per i suoi scopi e Liam non ne vuole sapere niente.

Nel frattempo Shauna continua a provocare Ridge, che nel frattempo fa finta di niente sul fatto che la donna sta vivendo a casa di Eric e Quinn e, quindi, vivono praticamente assieme.

Vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

Ridge finge di ignorare che Shauna è ospite di Eric e Quinn nella loro dependance, e che quindi vivranno tutti sotto lo stesso tetto.

Liam e Steffy trascorrono insieme la festa di Halloween con le loro figlie, ricordando i bei tempi passati.

Hope è decisa ad attuare il suo piano.

Thomas chiede a Hope una notte d’amore insieme e in cambio, lui le concederà la custodia di suo figlio. Hope illuderà Thomas pur di strappargli Douglas?

Shauna continua a provocare Ridge.

Liam confessa a Steffy che, se lei avesse una relazione con un altro uomo, lui ne sarebbe gelosissimo.

Hope rivela a Brooke che Thomas è disposto ad affidarle Douglas, ma solo a condizione che lei stia con lui. E Hope è intenzionata ad assecondarlo.

Bill propone a Liam di tornare a lavorare alla Spencer.

Steffy cerca di convincere Thomas a non concedere la custodia di Douglas a Hope.

Liam è preoccupato perché la custodia congiunta di Douglas porterebbe inevitabilmente Hope a dover frequentare Thomas.

