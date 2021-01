Beautiful, anticipazioni: Ridge si avvicina a Shauna

Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 gennaio. Ridge si avvicina a Shauna quando questa si propone per ascoltare i suoi problemi, Hope controlla Thomas.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 10 al 16 gennaio. In queste puntate vedremo Ridge avvicinarsi a Shauna, con la separazione da Brooke che procede speditamente.

Intanto Hope vuole convincere Thomas a darle l’affidamento del piccolo Douglas. L’uomo in un primo momento accetta, ma è solo un inganno. Hope non si fida di lui e quindi tiene gli occhi ben aperti per controllarlo.

Vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

Brooke e Hope vogliono convincere Thomas a firmare i documenti per l’adozione di Douglas.

Thomas chiede a Brooke di concedergli del tempo per considerare la firma dei documenti di adozione di Douglas, ma sta solo tentando di ingannarla.