Beautiful, anticipazioni: guerra aperta tra Quinn e Brooke

Beautiful, anticipazioni dal 4 al 10 aprile. Ridge confessa il bacio con Shauna a Brooke. Tra le donne inizierà un litigio che finirà a schiaffi.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 4 al 10 aprile. Protagoniste di queste puntate saranno le donne, due in particolare: Brooke e Flo. La prima scoprirà del bacio tra Ridge e Shauna, per bocca dello stesso Ridge.

Brooke allora affronterà Shauna, difesa tra Quinn, e tra le tre donne inizierà un litigio che finirà a schiaffi. Per quanto riguarda Flo, invece, sarà alla fine perdonata da tutti come richiesto da Katie, visto che la ragazza le ha salvato la vita.

Beautiful: vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Steffy inizialmente è complice del fratello, ma si sente subito in colpa e vorrebbe dire la verità a Liam, però Thomas glielo impedisce. Brooke cerca di far ragionare Hope, ma lei sembra irremovibile. Ridge si confida e trova sempre più conforto in Shauna.

Ridge e Steffy comunicano a Sally che i suoi bozzetti non vanno bene e Sally, disperata e sconvolta, teme il licenziamento. Quinn cerca di convincere suo figlio Wyatt che la donna che lui ama non è Sally ma Flo.

Shauna è convinta che Flo ami ancora Wyatt e la invita a non perdere la speranza di tornare insieme a lui, anche se al momento è fidanzato con Sally. Wyatt, spinto da sua madre e da Shauna, va a trovare Flo.

Ridge confessa a Brooke di aver baciato Shauna. Quinn e Shauna si augurano che Wyatt e Flo si rimettano insieme. Quinn incoraggia Shauna a non arrendersi con Ridge. Wyatt e Flo si riavvicinano e ricevono un messaggio da Katie, che chiede a tutti e due di raggiungerla.

Brooke va da Eric e gli chiede di mandare via sia Shauna che Quinn, ma quest’ultima la ascolta di nascosto. Eric la calma e poi va in ufficio.

Alla Spencer, mentre Bill, Will, Justin e Donna ascoltano Katie tenere un discorso sulla propria gratitudine nei confronti di Flo, la nipote entra seguita da Wyatt. Bill è titubante, ma alla fine tutti accettano di perdonarla.

Quinn, rientrata a casa, si scontra con Brooke per via di Shauna, poco dopo arriva anche lei e la discussione si fa animata tanto da finire a ceffoni. Ora tra Quinn e Brooke è guerra aperta.

Brooke è costretta a difendersi dagli attacchi di Quinn e Shauna: la questione del divorzio con Ridge la espone a critiche violente e a illazioni intollerabili. Eric cerca di fare da paciere, ma senza grandi risultati.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.