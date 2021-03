Beautiful, anticipazioni: Steffy bacia Liam

Beautiful, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile. Convinta da Thomas, Steffy bacia Liam sotto gli occhi di Hope.

Arrivano le ultime anticipazioni di Beautiful, dal 28 marzo al 3 aprile. Thomas ascolta la risposta di Hope alla proposta di matrimonio di Liam. Il ragazzo ha posto delle condizioni che coinvolgono Douglas.

Dopo il rifiuto di Hope, Liam va da Steffy a passare la notte. Thomas allora chiama la sorella e la convince a baciare il ragazzo non appena Hope arriverà da loro. Così facendo la figlia di Brooke decide di lasciare Liam.

Beautiful: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Steffy e Ridge parlano di Thomas: Ridge è convinto che sia sinceramente innamorato di Zoe e che si stia lasciando alle spalle l’ossessione per Hope, ma Steffy non la pensa nello stesso modo.

Liam sta facendo la proposta di matrimonio a Hope, ma le pone come condizione di cancellare definitivamente Thomas dalla loro vita.

Hope non vuole accettare la proposta di matrimonio di Liam perché questo vorrebbe dire abbandonare Douglas.

Mentre Hope e Liam stanno parlando, arriva Thomas che complica ulteriormente la situazione. Dato che Hope non vuole rinunciare alla custodia di Douglas, Liam lascia la loro casa.

Liam, dopo una inconcludente proposta di matrimonio a Hope con tanto di anello, ha passato la notte da Steffy. Brooke convince Hope a raggiungerlo per rassicurarlo di volere una vita con lui.

Thomas, non visto, ha sentito tutto, segue Hope e, non appena lei arriva a casa di Steffy, chiama la sorella e la sollecita a fare una cosa che forse non vorrebbe fare, baciare Liam facendosi vedere da Hope. Ed è quello che Steffy fa.

Hope è corsa da Liam intenzionata ad accettare la sua proposta di matrimonio, ma trova Steffy che lo sta baciando; rimane sconvolta e dice a Liam che ciò che si è sempre messo fra loro due dividendoli non è Thomas ma Steffy!

Ridge e Brooke continuano a discutere e l’argomento è sempre Thomas. Ridge ha saputo dell’ultimatum che Liam sta dando a Hope ed è molto preoccupato che il piccolo Douglas perda di nuovo i suoi punti di riferimento.

Hope, dopo aver scoperto Steffy e Liam intenti a baciarsi, decide di lasciare il giovane Spencer, ciò anche per le sue richieste riguardanti Douglas; Hope però non sa che è tutta una trappola tesa da Thomas.

