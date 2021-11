Beautiful, anticipazioni al 14 novembre: Ridge fa pace con Brooke

Beautiful, anticipazioni dall’8 al 14 novembre. Scoperto l’inganno di Shauna e Quinn, Ridge fa pace con Brooke.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dall’8 al 14 novembre. Scoperto definitivamente l’inganno ordito da Shauna e Quinn, e dopo aver allontanato la donna nonostante il suo amore, Ridge fa pace con Brooke.

La donna può quindi prendersi la sua rivincita sulla nemica e l’umilia in pubblico. Intanto la riabilitazione di Steffy procede bene, anche se Bill non si da pace perchè si sente responsabile della dipendenza della ragazza.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ridge sa dell’inganno di Quinn e Shauna, ma nessuno lo sa, l’uomo dopo poco riceve una chiamata da Shauna nella quale la donna gli confessa il suo amore, ma ammette l’inganno. Ridge dopo questa straziante conferma la allontana per sempre. Donna e Hope sono sempre più preoccupate per Brooke. La donna però riceve una sorpresa inaspettata: una distesa di petali di rose organizzata per lei da Ridge che le conferma il suo amore e le dice che sarà sempre e solo lei la donna della sua vita.

Quinn si chiede se il suo matrimonio sia arrivato davvero al capolinea perché Eric non risponde ai messaggi. La notizia fa preso il giro dei componenti della famiglia grazie a Carter che si confida con Zoe. Brooke è felicissima e umilia Quinn di fonte a tutti.

Steffy è in riabilitazione e Liam resta impressionato dai miglioramenti. Hope assume Zende come capo designer per la sua nuova collezione di “Hope for the Future” che avrà come tema principale l’inclusione e l’emancipazione femminile.

Bill è devastato dai sensi di colpa: si addossa la colpa di aver reso dipendente Steffy dai medicinali, Wyatt cerca di rassicurarlo ma anche lui è preoccupato per la ragazza.

