Ponticelli: continua la costruzione della struttura anti Coronavirus all’interno dell’Ospedale del Mare. Verdoliva (DG Asl Napoli 1): “Postazioni per Terapia intensiva potrebbero entrare in funzione dalla prossima settimana”.

Vanno avanti senza sosta i lavori all’Ospedale del Mare di Napoli, tesi alla realizzazione del primo ospedale da campo costruito appositamente per combattere l’emergenza Coronavirus.

Come riporta “Repubblica”, per garantire maggiore efficienza sarà fondamentale l’assunzione in tempi record di medici, infermieri e operatori sanitari. I protocolli sanitari prevedono per i 72 posti di Terapia intensiva in via di allestimento a Ponticelli 5 turni di lavoro, ovvero 100 infermieri, altrettanti operatori socio sanitari e 12 anestesisti per ogni 7 posti letto.

Occorrono anche 300 medici per far funzionare l’ospedale temporaneo che, terminata l’emergenza, verrà poi smantellato.

La Regione Campania assicura che a far parte di questa nuova equipe medica ci saranno i vincitori del concorso: “Stiamo raccogliendo disponibilità interne, tenendo conto che molte delle attività sono sospese oppure a ritmo ridotto -dichiara il Direttore Generale della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva– Stiamo cercando anche disponibilità da altre strutture e lavorando molto per reclutare tutte le figure. Siamo tranquilli, sugli anestesisti stiamo ancora lavorando, ma ci riusciremo”.

Sui tempi dei lavori, Verdoliva aggiunge che “sabato sarà completato il cablaggio, da lunedì scatteranno contemporaneamente pulizie e collaudi. Entro metà della prossima settimana entrerà in funzione”.