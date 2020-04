Napoli, Ponticelli: Arrivati i moduli per il Covid center con 72 posti letto di terapia intensiva [VIDEO]

Arrivati in serata all’Ospedale del Mare di Ponticelli i 57 tir con i materiali per montare il nuovo Covid center voluto dalla Regione Campania. [VIDEO]

Accolti da applausi e Inno Nazionale i 57 tir sono arrivati all’Ospedale del Mare di Ponticelli con i materiali per montare il nuovo Covid center voluto dalla Regione Campania, che avrà in tutto 72 posti di terapia intensiva.

Vincenzo De Luca aveva annunciato l’arrivo dei tir con il materiale per completare l’ospedale da campo nell’area esterna dell’Ospedale del Mare. Una delle tante straordinarie prove di efficienza della Regione Campania in relazione all’emergenza # coronavirus .

Napoli, nasce un ospedale prefabbricato con 120 posti letto di terapia intensiva 1 di 5

In due settimane un Covid center ospiterà 72 posti letto di terapia intensiva. La lunga sfilata di camion arrivati da Padova ha attraversato il quartiere di Ponticelli tra gli applausi dei cittadini che erano affacciati ai balconi. I camion si sono poi sistemati davanti all’area preparata. Domani mattina cominceranno i lavori. La Regione Campania continua a garantire la salute per le famiglie e per tutti i cittadini campani.