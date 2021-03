Anticipazioni Uomini e Donne: intervista a Sirius, Nicola Vivarelli

Anticipazioni Uomini e Donne. Nicola Vivarelli, vero nome di Sirius, torna nel dating show di Canale 5 e viene intervistato dal magazine ufficiale.

Arrivano le ultime anticipazioni Uomini e Donne. Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius, è tornato al dating show di Canale 5 dopo aver passato in mare, a causa del suo lavoro, gli ultimi mesi.

Il cavaliere è stato intervistato dal magazine ufficiale del programma a proposito delle sue aspettative ora che è tornato. C’è stato tempo, ovviamente, anche per parlare della sua ex fiamma Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Sirius: “Tra Gemma e me è rimasto un bel rapporto di stima e affetto”.

Sirius è tornato a Uomini e Donne. Nicola Vivarelli ha, infatti, finito la missione in mare ed è potuto tornare negli studi del programma. Il cavaliere è quindi pronto a rimettersi in gioco, dopo la storia finita con Gemma Galgani.

In un’intervista al magazine ufficiale, Nicola ha parlato del suo futuro nel programma e anche della dama torinese: “Tra Gemma e me è rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per informarci su come stavamo. Rivederla è stato senza dubbio molto piacevole, e il mio augurio per entrambi è di trovare il compagno/a che ci renda finalmente sereni“.

A proposito dei corteggiatori che l’hanno corteggiata durante la sua assenza, Sirius ha le idee chiare: “Per il mio modesto parere, gli uomini che si sono presentati non avevano le caratteristiche dell’uomo che Gemma cerca, e di cui ha bisogno. Ritengo che lei sia talmente innamorata dell’amore che, a volte, non percepisce subito le intenzioni reali di coloro che si presentano”.

Idee chiare anche a proposito di se stesso e del suo ruolo all’interno del programma: “Nel parterre femminile ho notato che ci sono nuove dame; sinceramente, nonostante siano di bella presenza, non hanno attratto la mia attenzione. Questo percorso a Uomini e Donne lo affronterò, come sempre, con la massima sincerità, in primis nei confronti di me stesso, poi delle eventuali corteggiatrici e del pubblico in generale. Ho il cuore libero e sono pronto a trovare la mia Giulietta“.

