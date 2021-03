Anticipazioni Uomini e Donne: salta la registrazione del 18 marzo

Anticipazioni Uomini e Donne. Saltata la registrazione del programma prevista per ieri, si recupera nel fine settimana?

Arrivano le ultime anticipazioni Uomini e Donne. Come sappiamo, nella giornata di ieri (giovedì 18 marzo) il dating show di Canale 5 non è andato in onda per rispetto a tutte le vittime del covid.

Quello che non sapevamo è che non è stata fatta neanche la registrazione delle nuove puntate visto l’impegno di Maria De Filippi per il serale di Amici, che partirà sabato con la prima puntata del serale.

La situazione è piuttosto complicata, in quanto sono saltate anche le registrazioni di martedì e mercoledì. C’è la reale possibilità che questa settimana non ci sia la registrazione del programma.

Questa situazione potrebbe portare a dei rallentamenti in tutta la programmazione, a meno di fare un tour de force recuperando le registrazioni perse tra sabato e domenica. Situazione complicata ma non impossibile.

In passato è già capitato che si forzassero le registrazioni in poco tempo, con i protagonisti di Uomini e Donne costretti a lunghe sessioni di registrazione. D’altra parte i ben informati credono che questa sarà la soluzione adottata dagli autori del programma. Staremo a vedere.

