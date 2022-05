Amici 21, anticipazioni: Ecco i nomi dei primi finalisti

Amici 21, anticipazioni puntata sabato 7 maggio. Nella semifinale del programma verranno decisi i finalisti di questa edizione.

Arrivano le prime anticipazioni della semifinale di Amici 21, in onda sabato 7 maggio. In questa puntata le regole cambiano: i vincitori delle 3 classiche sfide della puntata andranno direttamente in finale, gli altri 4 andranno al ballottaggio per decretare gli altri due finalisti.

E’ stata Maria De Filippi in persona a spiegare queste regole: “La finale di Amici 21 sarà a cinque, la semifinale sarà tutta al positivo. Le tre manche a cui siete abituati, e da cui di solito escono i possibili eliminati, saranno invece tre manche che stabiliscono i finalisti. Dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno quindi i primi tre finalisti”.

La prima sfida è stata vinta da Sissi, che conquista il primo posto in finale. Nella seconda è Michele a trionfare contro Serena e Dario. La terza e ultima decreta Luigi ultimo finalista diretto per l’ultima puntata.

A questo punto abbiamo Serena, Dario, Albe e Alex che andranno al ballottaggio per trovare gli ultimi due finalisti di Amici 21. Non abbiamo notizie certe su chi sarà scelto per la finale.

Facendo ipotesi e ragionamenti, Albe e Dario sono quelli che sono più a rischio eliminazione. Sia Serena che Alex non sono mai finiti al ballottaggio in questa fase serale del programma.

Cosa che invece è successa più volte a Albe e Dario, che non hanno mai raccolto grande favore da parte della giuria. Per scoprire chi saranno i finalisti non ci resta che attendere la semifinale in onda sabato 7 maggio.

