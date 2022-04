Amici 21, anticipazioni serale: eliminato Nunzio

Amici 21, anticipazioni puntata serale del 30 aprile. Nella prossima puntata del talent show di Canale 5 l’eliminato sarà Nunzio.

Arrivano le ultime anticipazioni della prossima puntata serale del talent show di Canale 5, Amici 21. In questa puntata vedremo una nuova eliminazione che, come riportato da Novella 2000, sarà Nunzio.

Il pupillo di Raimondo Todaro sarà messo in ballottaggio con Albe e Luigi. Quest’ultimo, stando alle anticipazioni, sarà salvato dalla giuria composta da Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.

Poi tra Albe e Nunzio sarà il secondo ad avere la peggio. Vediamo, però, come è andata tutta la puntata.

Nella prima sfida vediamo contrapposte le squadre di Zerbi – Celentano e Todaro – Cuccarini. Due volte Luigi batte Nunzio, prima e terza manche, mentre nella seconda Sissi supera Michele. Nunzio va così al ballottaggio

Nella seconda sfida ancora la squadra Zerbi – Celentano sfida quella di Pettarini – Peparini. Michele supera Dario, poi due volte la sfida Luigi – Albe, in cui la seconda sul guanto di sfida, con vincitore in entrambe Luigi. Albe finisce al ballottaggio.

Nella terza sfida di nuovo contrapposte le squadre Todaro – Cuccarini e Zerbi – Celentano. Luigi supera Alex nella prima manche, poi perde la seconda contro Alex e Serena. Poi due sfide Michele – Sissi, con la prima annullata, con quest’ultima vincitrice. Va quindi Luigi al ballottaggio finale.

Come dicevamo, Luigi verrà salvato dalla giuria. Tra Albe e Nunzio sarà quest’ultimo a uscire dal programma condotto da Maria De Filippi. Intanto il web è molto contrariato per il fatto di aver messo in sfida due colonne portanti del programma.

