Amici 21, anticipazioni: Calma si scontra con Alex

Amici 21, anticipazioni. Dopo la sfida voluta da Rudy Zerbi, Calma e Alex discutono e si scontrano in casetta.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. La sfida voluta da Rudy Zerbi ha scatenato un bel putiferio tra gli studenti coinvolti, vale a dire Alex e Calma. I due ragazzi si sono scontrati più volte, mettendosi l’uno contro l’altro.

Advertisement

“Questo messaggio per me è un po’ una ca***ta, ci può stare se io lo avessi offeso. Sai perché non mi espongo? Per me l’incoerenza di una persona si vede, non c’è bisogno che la dico. Perché non mi metti in sfida con una cosa mia? Perché devo fare la cosa sua? Cosa hai provato, che mi batte sulle sue cose? E perché non mi batte sulle mie?“, ha detto Alex su Zerbi.

L’allievo di Lorella Cuccarini ha poi continuato a confidarsi con Cosmary: “Io me lo sentivo che vinceva lui onestamente. Speravo anche per lui perché sennò lo rovinavo se lo battevo su una cosa sua“.

Inoltre, sempre secondo lui, alla fine della sfida Calma gli si sarebbe avvicinato nel backstage per dirgli “1 a 0“. I due si sono confrontati direttamente, cercando di chiarire quanto successo tra di loro.

“Non voglio che tu cambi idea. Sono una persona fragile e mi dispiace di averti detto una cosa del genere. Arrivare qui con te che dici ‘mi fai cag..re’… Mi dispiace. Mi puoi anche chiedere scusa per il modo e non cambi idea, che ci vuole a chiedere scusa per il modo?“, ha detto Calma.

“Posso affrontare questa cosa se io avessi mai offeso la tua persona. Io ho detto un mio parere rispetto a quello che ho sentito” ha risposto infastidito Alex.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici 21.