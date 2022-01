Beautiful, anticipazioni al 5 febbraio: Thomas viene operato

Beautiful, anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio. Thomas, svenuto dopo l’ennesima visione, viene portato in ospedale e poi operato.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 31 gennaio al 5 febbraio. Thomas viene portato in ospedale dopo essere svenuto in seguito all’ennesima visione avuta.

Fortunatamente per lui Hope era li presente e ha potuto aiutarlo. In ospedale Finn è preoccupato per la sua salute e ha ragione: il ragazzo viene infatti operato al cervello poco dopo.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam capisce che Hope non lo ha tradito e che Thomas stava baciando un manichino: il ragazzo rimane sconvolto dalla rivelazione. Hope gli racconta quello che è successo, con tutti i dettagli sulla grave crisi allucinatoria di Thomas a cui ha assistito prima che lui cadesse a terra privo di sensi.