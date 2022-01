Amici 21, anticipazioni: Albe, Cosmery e Mattia all’ultima sfida?

Amici 21, anticipazioni. Domenica 23 gennaio vedremo le sfide decisive per Albe, Cosmary e Mattia. Riusciranno a salvarsi?

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21, per la puntata pomeridiana di domenica 23 gennaio. Protagonista della puntata, secondo le anticipazioni, sarà la professoressa Alessandra Celentano.

La coreografa ha infatti puntato alcuni allievi del programma, non meritevoli di rimanere in vista del serale, in partenza nel mese di marzo. Chi si fermerà proprio a un passo dalla parte principale del programma?

Mattia, allievo di Raimondo Todaro, è uno di quelli che sono sicuramente sotto esame. La Celentano ha fatto riaprire i casting per trovare un nuovo ballerino di latino americano, dopo che il ragazzo è stato sottoposto a una prova in quel ballo, fallita per quanto riguarda la professoressa.

La sua preparazione è insufficiente, le suo doti scarse, il suo impegno molto al di sotto del necessario, sempre secondo la Celentano. Un’altra allieva messa in discussione dalla prof è Cosmery.

Le sue sorti potrebbero essere appese ad un filo, dato che la prof Celentano aveva scelto di sospenderle la maglia e si era preso del tempo per decidere se tenerla all’interno della scuola oppure no.

Stessa sorte di Cosmery anche per Albe, che pure aveva avuto la maglia sospesa 15 giorni fa. Tutti e 3 sono seriamente a rischio eliminazione, anche se le anticipazioni non ci fanno sapere, ad oggi, se uno di loro, o più di uno, lasceranno davvero il programma.

