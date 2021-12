Alla Reggia di Portici la mostra Inspirational the Influence of Place

Dal 10 dicembre 2021 al 13 marzo 2022 la Reggia di Portici ospita la mostra INSPIRATIONAL the influence of place, l’arte moderna dialoga con le antiche stanze dell’Herculanense Museum.

di Susanna Romano – Il Musa, Musei della Reggia di Portici, ospita fino al 13 marzo la mostra Inspirational the influence of place per celebrare i 225 anni dall’Istituzione della sede diplomatica statunitense a Napoli.

Intensa e calibrata tra genius loci e arte contemporanea è la mostra INSPIRATIONAL the influence of place, una esposizione evocativa e artisticamente sublime che mette in dialogo spazio e memoria, antico e moderno, letteratura e arti visive. La mostra traccia legami e connessioni tra l’arte contemporanea e gli antichi splendori della settecentesca residenza borbonica.

INSPIRATIONAL è l’ispirazione che arriva dall’influenza del luogo, un luogo fortemente ispirativo spesso dei nostri comportamenti, un luogo come quello del sud Italia ricco di bellezza da tutelare e soprattutto condividere. Il concept della mostra mette in risalto quelle sovrastrutture liriche e poetiche di uno spazio, di una città che sono diventate parte dell’artista, che ne ha colto il senso segreto e ancestrale.

A curare INSPIRATIONAL è Cynthia Penna, fondatrice ed anima dello spazio Art1307 e della relativa Residenza per artisti stranieri nonché curatrice di numerose mostre nel mondo.

Cynthia Penna si è ispirata all’opera letteraria di Pier Luigi Razzano. America-NA, una piccola collezione di testi della letteratura statunitense, che dal ‘700 al ‘900 ha colto emozioni e visioni di scrittori e viaggiatori del Grand Tour europeo, che si sono fermati o hanno solo attraversato la regione Campania e in particolare Napoli nel loro pellegrinaggio culturale. Da qui parte una indagine, un’ispirazione che si sofferma sul qui/adesso pittorico/visivo del nuovo Grand Tour degli artisti statunitensi contemporanei.

GLI ARTISTI IN MOSTRA

Sette sono gli artisti americani in esposizione: Kelly Berg, Laddie J. Dill, Ned Evans, Justin Garcia, Shane Guffogg, Miguel Osuna, Todd Williamson.

Gli artisti si sono ispirati alla letteratura degli scrittori americani che in passato parteciparono a quel viaggio laico ed erudito che fu il Grand Tour.

LO SPAZIO PITTORICO COME ACCADIMENTO DEL BELLO

Gli artisti sono stati invitati a leggere un’opera letteraria degli scrittori americani e a trasferire, in chiave visiva, le proprie emozioni.

La loro personale esperienza percettiva di Napoli ha prodotto una interpretazione inedita e innovativa, ha colto aspetti a volte ignoti anche agli stessi abitanti, ha riletto e interpretato questo spazio non solo come volume, contenitore, o ambiente, bensì come fonte di bellezza. In astrazione o figurazione hanno composto il loro spazio pittorico come un accadimento del Bello, una aspirazione alla Bellezza.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

L’esposizione si snoda tra le sale dell’Herculanense Museum al Piano Nobile della Reggia di Portici, consentendo al visitatore di immergersi nel mondo dell’arte contemporanea statunitense e allo stesso tempo di “osservare” una Napoli insolita. Le opere, tra pittura e installazioni, traducono e interpretano il pathos di una Napoli desueta e rarefatta, dove tempo e spazio sono annullati.

La mostra ci immerge, come in un’intima discesa negli inferi, nell’atrio della Grotta di Seiano (Kelly Berg,Tunnel Through Time) o nella Baia di Napoli (Shane Guffogg, The Bay of Naples), o di attraversare insieme a Ned Evans (Nuns Disappearing at the Grotto) la suggestiva Grotta Azzurra in compagnia di suore surreali. Soprattutto, ci invita a riflettere sulla necessità di riscoprire con occhi diversi luoghi a noi famigliari ai quali prestiamo spesso poca attenzione.

Ad accompagnare la mostra il catalogo INSPIRATIONAL the influence of place, edito da Doppiavoce Edizioni.

INFORMAZIONI

Luogo: Herculanense Museum presso il MUSA – Musei della Reggia di Portici – VIA UNIVERSITA’, 100

Durata: dal 10 dicembre 2021 al 13 marzo 2022

Organizzatore: ART1307 Istituzione Culturale sotto l’egida della Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia

Curatrice: Cynthia Penna

MODALITÀ DI VISITA

Dal martedì alla domenica: 9:30 – 17:30

L’ingresso alla mostra è consentito con l’acquisto del biglietto ai Musei della Reggia di Portici e nel rispetto delle norme anticovid.