Venezia 78, arrivano Ben Affleck e Jennifer Lopez: sempre più innamorati

Venezia 78: Ben Affleck e Jennifer Lopez (conosciuti anche come i “Bennifer”) incantano il Lido. L’attore è tra i protagonisti di “The Last Duel” di Ridley Scott.

È stata la loro estate, che sembra non finire mai all’insegna dell’amore. Dopo le romantiche vacanze in Costa Azzurra e in Campania con tappe a Capri, Amalfi, Positano e Napoli, l’amore ritrovato tra Jennifer Lopez e Ben Affleck incanta anche alla 78ma Mostra del Cinema di Venezia.

Per la gioia dei paparazzi, i due sono arrivati trionfalmente in Laguna, visto che lui è tra i protagonisti del film The Last Duel, dramma storico di Ridley Scott (presentato fuori concorso), con protagonisti anche l’amico fraterno Matt Damon (insieme realizzarono lo straordinario Will Hunting – Genio ribelle), Adam Driver e Jodie Comer.

Grande attesa per la passerella sul red carpet di Affleck e JLo, anche perché i due (già fidanzati dal 2002 al 2004) sono tornati insieme dopo ben 17 anni.

Ben e Jennifer (rispettivamente 49 e 52 anni, già noti nel mondo del gossip come “i Bennifer”) potrebbero però andare ben oltre un semplice amore estivo. L’attore è infatti stato recentemente “paparazzato” mentre comprava un anello di fidanzamento a Los Angeles.