Ben Affleck e Jennifer Lopez sempre più innamorati: anello di fidanzamento per J Lo?

Ben Affleck avvistato in una famosissima boutique di Los Angeles; chissà se ha comprato un anello di fidanzamento per Jennifer Lopez.

Come dimostrato dalle romantiche vacanze trascorse in Costa Azzurra e in Campania con tappe a Capri, Amalfi, Positano e Napoli, l’amore ritrovato tra Jennifer Lopez e Ben Affleck procede a gonfie vele. La coppia di star hollywoodiane ha letteralmente scatenato il mondo del gossip, visto che i due (già fidanzati dal 2002 al 2004) sono tornati insieme dopo ben 17 anni.

Ben e Jennifer (rispettivamente 49 e 52 anni, già noti come “i Bennifer”) potrebbero però andare ben oltre un semplice amore estivo. L’attore è infatti stato “paparazzato” mentre comprava un anello di fidanzamento a Los Angeles nella boutique Tiffany & Co.

Insieme a lui c’erano la mamma Sam e il figlio Samuel, come riportano le foto pubblicate in esclusiva su “Page Six”. Già nel 2002 Ben Affleck aveva regalato a J Lo un anello, precisamente diamante rosa da 6,1 carati di Harry Winston che secondo gli esperti in materia era costato ben 2,5 milioni di dollari.

Tuttavia, all’epoca il matrimonio saltò e i due presero strade diverse (Jennifer ha avuto due gemelli, Emme e Max, con Mark Anthony, mentre Ben Affleck ha avuto tre figli, Violet, Seraphina e Samuel, da Jennifer Garner).

Ora però potrebbe essere la volta buona per le nozze, a tal punto che i “Bennifer” avrebbero già visitato diverse proprietà a Los Angeles, tra cui una lussuosissima tenuta di 11mila metri quadri a Beverly Hills, in vendita per ben 85 milioni di dollari.