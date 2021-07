Jennifer Lopez e Ben Affleck, romantica vacanza in Campania: il loro yacht è a Napoli

Jennifer Lopez e Ben Affleck: le due star di Hollywood (tornati insieme dopo ben 17 anni) stanno trascorrendo le loro vacanze in Campania con tappe a Capri, Amalfi, Positano e Napoli.

Non solo Sting. La Campania e il suo mare sono state scelte per una vacanza romantica anche da Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia di star hollywoodiane che letteralmente ha scatenato il mondo del gossip in questo 2021.

Jlo e Affleck (già fidanzati dal 2002 al 2004) sono infatti tornati insieme dopo ben 17 anni. E per la prima estate del loro “ritorno di fiamma” si sono concessi una vacanza prima a Capri (dove non sono mancati selfie e autografi ai fan nelle vie dello shopping) e poi ad Amalfi e Positano. E, come riporta “Fanpage”, il loro yacht “Valerie” (valore 110 milioni di euro, con tanto di spa, piscina ed eliporto a bordo per una capienza di 17 persone) proprio in queste ore è ormeggiato nelle acque del Golfo di Napoli (zona Lungomare).

Chissà se Ben e Jennifer (rispettivamente 49 e 52 anni, già noti come “i Bennifer” nella lingua del gossip) scenderanno per concedersi una passeggiata nelle strade del capoluogo partenopeo e se lo yacht si è fermato per un semplice rifornimento in attesa di ripartire per nuove mete…

Foto all’interno: “Fanpage”