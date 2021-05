Venerdì 28 maggio ultima puntata di Uomini e Donne

Uomini e Donne, anticipazioni. L’ultima puntata della stagione sarà venerdì 28 maggio, dal 31 maggio partirà la serie tv Mr Wrong.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Siamo ormai a un passo dalla fine di questa stagione del dating show di Canale 5. I percorsi dei protagonisti dei due troni sono in dirittura di arrivo e Mediaset prepara la nuova stagione estiva.

Tante novità si preparano per gli spettatori, con nuovi e vecchi programmi pronti a debuttare. Da segnalare la nuova serie tv con protagonista Can Yaman, celebre per la soap Daydreamer – le ali del sogno.

Uomini e Donne: vedremo Gemma Galgani nella prossima stagione?

Come ogni anno Uomini e Donne si appresta a concludere il proprio percorso in concomitanza con l’arrivo della stagione estiva. L’ultima puntata dovrebbe, infatti, andare in onda venerdì 28 maggio.

In queste ultime settimane andranno in scena le scelte dei tronisti Massimo, Giacomo e Samantha, che sappiamo aver già scelto Alessio. Inoltre vedremo gli sviluppi del ritorno di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua al trono over con Ida Platano sullo sfondo.

Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Gemma Galgani: Maria De Filippi starebbe, infatti, pensando alla sostituzione perchè la dama sarebbe, ormai, sovraesposta in televisione. Anche la stessa Gemma sarebbe d’accordo, visto il peso di tanti anni di televisione.

A sostituire il programma condotto da Maria De Filippi, a partire da lunedì 31 maggio, ci sarà un film romantico, seguito da una nuova serie tv: Mr Wrong. Il protagonista di questa serie sarà Can Yaman, famoso per la soap Daydreamer – le ali della libertà.

La fine di Uomini e Donne non sarà l’unica novità del palinsesto Mediaset. Anche i programmi condotti da Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, andranno in pausa.

Tornerà, invece, Temptation Island in due separate edizioni: una, tra giugno e luglio, condotta da Filippo Bisciglia e un’altra, a settembre, condotta da Alessia Marcuzzi.

