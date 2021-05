Uomini e Donne: la scelta di Samantha Curcio è Alessio

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del programma, Samantha Curcio ha fatto la sua scelta: è Alessio.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. In questa registrazione è andata in scena la scelta di Samantha Curcio, la tronista curvy che ha conquistato il pubblico del programma.

La ragazza, durante la sua scelta, ha sovvertito l’ordine consueto di una scelta, facendo delle scelte molto curiose, che però non hanno rovinato il suo momento speciale e quello del corteggiatore scelto.

Uomini e Donne, Tina Cipollari “Come vedi non sei tu la scelta”.

E’ arrivato il momento della scelta di Samantha Curcio. La tronista è sempre stata molto sincera sulla sua personalità esuberante e per questo ha fatto breccia nel cuore di tanti fan di Uomini e Donne.

La ragazza si presenta con un vestito rosso corallo, dietro lungo tutto di velo, mentre davanti è corto al ginocchio. Chiede di far entrare Massimiliano e i due scherzano dicendo che si sceglieranno a vicenda.

Vediamo poi le ultime esterne con i due corteggiatori: Alessio le ha detto di voler lasciare il programma assieme, mentre Bogdan si è molto arrabbiato per come si è sentito terzo incomodo nell’ultima puntata.

Fatti uscire i due ragazzi, Samantha ringrazia tutti per l’opportunità. Entra allora Alessio, che è vestito con camicia di lino e jeans, e tutti si sorprendono perchè generalmente il primo non è mai la scelta e lui è visibilmente nervoso.

Lei però si avvicina e gli dice di non aver mai fatto una dichiarazione a un uomo. Lui l’ha sempre capita, voluta e fatta sentire bella, ha capito che va presa con dolcezza anche se sembra che abbia un carattere forte.

Per questo è lui la scelta. Alessio allora si alza la abbraccia e la bacia (anche se sono senza mascherine) e poi iniziano a ballare sulle note di “Tutta la notte” di Sangiovanni, mentre cade la solita cascata di petali.

Maria allora interrompe il tutto per permettere ad Alessio di lasciare lo studio mentre entra Bogdan. Samantha però ribatte che il ragazzo può rimanere perchè Bogdan in realtà non è interessato e perciò non ci rimarrà male.

Il ragazzo entra ed è evidentemente confuso dalla vista dei petali e dalla presenza di Alessio. Caustica Tina Cipollari gli dice “Come vedi non sei tu la scelta“. Samantha allora inizia a spiegare le sue motivazioni.

Secondo lei, e anche secondo le sue amiche, lui non mai stato sincero con i suoi sentimenti verso di lei. Lui tentenna, non la guarda nemmeno e dopo poco va via.

