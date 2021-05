Registrazione Uomini e Donne del 2 maggio: Intrighi e litigi nel parterre over

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: tre conoscenze giunte al capolinea e Armando passa “un brutto quarto d’ora”. Gemma Galgani chiude con Aldo.

Arrivano le anticipazioni sull’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 (ore 14.45).

Come riportato dal “Vicolo delle News”, si inizia con Biagio e Sara su richiesta dell’opinionista Tina Cipollari. Dopo alcune incomprensioni, i due avevano fatto pace e stabilito di lasciare insieme lo studio. Tuttavia, il cavaliere ha deciso di fare un passo indietro, spiegando che da una donna lui si aspetta un rapporto più passionale di quello avuto con Sara.

A quel punto, Sara dice a Biagio che occorre più tempo per arrivare a tale “risultato”, per cui decidono di interrompere la loro frequentazione. La dama ci rimane molto male, per cui inizia accetta di incontrare un nuovo cavaliere. Per quanto riguarda Isabella, anche lei ha iniziato una nuova frequentazione, con il nuovo cavaliere che racconta di essere stato colpito dalla sua simpatia e dolcezza. Tuttavia, Maria De Filippi gli fa capire che per la dama non si è trattato di un incontro così entusiasmante. La stessa Isabella conferma che tra loro non è scattata l’affinità: arriva così un altro signore per corteggiarla.

Quando si parla di trono over, non può mancare un “capitolo a parte”, quello della superstar Gemma Galgani. Dopo un incontro con Aldo (con tanto di bacio), lui ha però compreso che non potranno andare oltre poiché la dama torinese lo vede solo come un amico: il cavaliere paleserà il suo interesse anche per Isabella e Sara. Da sottolineare come non ci sono state polemiche con Tina Cipollari, che approva dunque la fine della frequentazione tra Gemma e Aldo.

Fine della frequentazione anche tra Luca ed Elisabetta. Maria De Filippi sottolinea che è stata la dama a decidere per la frequentazione, mentre gli opinionisti credono che sia stata costretta a prendere tale decisione a causa degli atteggiamenti di Luca. Dopo un forte scontro tra Luca e Tina Cipollari, per Elisabetta arriva un nuovo cavaliere di nome Gabriele, ristoratore romano che prepara sushi.

Uomini e Donne: tre donne e “un brutto quarto d’ora” per Armando Incarnato

Arriva poi il momento di Armando Incarnato, per il quale entrano in studi ben tre donne. Tra di loro c’è Patty, che racconta di un bacio appassionato con Armando, il quale però le aveva detto di non dire nulla per non turbare gli appuntamenti con le altre due donne. Si scatena una polemica, con il cavaliere che attacca pesantemente Patty. Tuttavia, in difesa di quest’ultima interviene una arrabbiatissima Maria De Filippi. Messo “alle strette” e invitato a prendersi le sue responsabilità, Armando ammette non solo il bacio ma anche che con Patty c’è stato qualcosa di più, pur non capendo il comportamento della dama (i due non si vedevano da ben tre settimane).

Dopo quest’episodio, Jessica decide di andare via, mentre Pamela decide di continuare a frequentare Armando, visto il bel rapporto creatosi tra i due. Gianni Sperti critica Pamela per questa decisione.