Uomini e Donne, Ursula replica alle accuse sulla falsa rottura con Sossio

Uomini e Donne, anticipazioni. Ursula Bennardo risponde, tramite i social, a chi la accusa di aver finto la rottura con Sossio Aruta.

Arrivano le ultime anticipazioni dei protagonisti di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni non si fa che parlare della rottura tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, dopo che l’ex cavaliere aveva comunicato la loro situazione sui social.

In pochi giorni si è passati dallo sconcerto per la notizia improvvisa alle accuse di montatura. Ad alcuni dei maggiori esperti del settore, infatti, erano arrivate voci che li vedevano felicemente assieme fino al giorno prima.

Pure la decisione di Sossio di rimuovere il post dopo poco aveva destato qualche sospetto, alimentando l’idea che la loro fosse una montatura per far parlare di loro e aumentare la visibilità lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

A queste illazioni ha risposto Ursula in prima persona, contattando Deianira Marzano, esperta del settore che, insieme ad Amedeo Venza, avevano espresso i maggiori dubbi sulla situazione.

Inizialmente la dama, in risposta al post di Sossio, aveva dichiarato: “Mi sono ritrovata invece inaspettatamente questa uscita di Sossio che sapete che purtroppo a volte è istintivo e immaturo, fa delle grandissime cazzate e quindi mi sono ritrovata in questa situazione, dover affrontare anche tutti, tutto, i miei figli che non sapevano ancora nulla perché è successo tutto la mattina ed è andato via all’ora di pranzo, verso le 2. Non ho avuto modo ancora praticamente di non poterne parlare con loro, quindi anche loro lo hanno appreso dai social, è stato veramente umiliante, chi mi conosce personalmente sa che ho tantissima dignità ho tantissimo rispetto della mia famiglia e che mai e poi mai avrei consentito una cosa del genere, rendere pubblica una cosa così grave subito…”.

In seguito, a Deianira ha ribadito che la situazione è degenerata nel giro di pochissimo, per questo fino all’ultimo sembrava andasse tutto bene è perchè era davvero così.

