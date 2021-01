Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo in studio: “Litighiamo spesso”

Uomini e Donne trono over: Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano in studio per raccontare come procede la loro storia d’amore (da cui è nata la piccola Bianca).

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti del trono over di Uomini e donne, rappresentano una delle coppie più belle che si sono formate nello studio di Maria De Filippi.

Il loro amore va a gonfie vele, tanto che la loro famiglia allargata (Ursula è mamma di altri tre ragazzi adolescenti, mentre Sossio è padre di due bimbi) si è arricchita nell’ottobre 2019 con la nascita della piccola Bianca.

Sossio e Ursula (che sono riusciti anche a superare il “banco di prova” di Temptation Island) sono tornati in studio oggi, giovedì 7 gennaio, per raccontare la loro vita insieme, che non è sempre rose e fiori: “Ho incontrato Ursula a Uomini e Donne e ci siamo conosciuti quando abbiamo deciso di convivere e lì sono iniziati i problemi, spiega l’ex calciatore, tra le altre squadre, di Savoia, Frosinone e Cervia- Il problema è che lei ha conosciuto Sossio e non mi sopporta più perché prima giocavo a calcio, lavoravo e andavo a ballare, mentre ora sto tutto il giorno a casa e quindi litighiamo sempre”.

Ursula replica che “il problema è che ho un carattere forte, a volte gli dico che avrebbe dovuto scegliersi una donna muta”, si lamenta l’ex dama del trono over che accusa il compagno, in modo ironico, di essere troppo permaloso. Ma l’amore è più forte di tutto, tanto la ex dama ha letto una speciale lettera d’amore a Sossio per i suoi 50 anni: “Vorrei gioire con te per quello che la vita ti ha dato – ha scritto Ursula – me e la nostra piccola Bianca. Hai una spalla su cui appoggiarti per tutta la vita, la mia”.

Una splendida risposta all’ex cavaliere, che qualche giorno fa aveva pubblicato su Instagram una foto insieme ad Ursula dedicandole bellissime parole: “Vicino a te è sempre un’emozione, ti amo alla follia”. I fan ora si domandano: a quando le nozze?