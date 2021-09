Uomini e Donne, anticipazioni: torna la Gemma versione “mummia rifatta”

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione Tina Cipollari ha rispolverato la mummia con le sembianze di Gemma Galgani.

Arrivano le prime anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata sabato 18 settembre. Dalle storie condivise da Gianni Sperti, vediamo alcune delle scene dell’ultima registrazione del programma.

In queste immagini vediamo il “ritorno” di una nostra vecchia conoscenza. Anni fa Tina Cipollari aveva realizzato una Gemma Galgani finta, allo scopo di prendere in giro la rivale. Al tempo il pupazzo veniva chiamato la mummia di Gemma.

Tina avrebbe rispolverato la mummia in occasione degli ennesimi ritocchi estetici che Gemma ha dichiarato di aver fatto nel corso dell’estate. La Cipollari non ci poteva credere, visto per quanti anni la dama torinese ha condannato chi sceglieva questa strada.

In particolare vediamo che il pupazzo è stato “aggiornato” per seguire i ritocchi di Gemma: le sue labbra, infatti, sono state rifatte e sono, ovviamente, enormi. Che sia il preludio dell’ennesima infinita discussione?

Intanto prosegue con qualche difficoltà il trono di Andrea Nicole. Molti dei suoi corteggiatori si sono tirati indietro perchè in difficoltà con il fatto che la ragazza è nata uomo. Andrea non si è scoraggiata, però, dicendo che era una reazione che si aspettava.

Occhi puntati anche su Ida Platano, che nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne ha iniziato la frequentazione con un nuovo cavaliere. Che le cose stiano andando bene per la dama?

