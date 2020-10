Uomini e Donne, telespettatori “stufi” di Gemma Galgani: come reagirà Maria De Filippi?

71

Uomini e Donne: molti telespettatori vorrebbero Gemma Galgani fuori dal trono over perché reputano la sua ricerca del vero amore una messa in scena.

Da ormai dieci anni, Gemma Galgani è l’assoluta protagonista del trono over di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tra una lite con la sua acerrima nemica Tina Cipollari e numerosi tentativi di instaurare una relazione con un “cavaliere” (tra gli altri, Giorgio Manetti e Juan Luis Ciano), la dama torinese è diventata una vera e propria star del programma (che non a caso fa spesso registrare picchi d’ascolto più col trono over che col trono classico).

Come riporta “Piùdonna.it”, un sondaggio ha però svelato che molti telespettatori vorrebbero Gemma fuori dal programma, sospettando che la sua ricerca del vero amore sia solo una messa in scena (come del resto dichiarato in una recente intervista dalla sua nemica Tina Cipollari). Questo “inganno” coinvolgerebbe dunque non solo il pubblico a casa, ma anche la redazione e soprattutto Maria de Filippi: ogni relazione di Gemma comincia tra rose e fiori, ma dopo le prime settimane arrivano lamentele e la scoperta dei difetti dei partner.

La dama torinese afferma di essere una sognatrice, per cui la sua sarebbe una ricerca di amore eterno: per questo nessun pretendente riesce a scalfire il suo cuore. Il pubblico chiede a Maria De Filippi di non invitarla più in trasmissione: come reagirà Queen Mary?