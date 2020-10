Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Gemma Galgani: “Sola, abbandonata e depressa”

Uomini e donne: in un’intervista a “Leggo” l’opinionista Tina Cipollari attacca di nuovo la star del trono over, parlando anche del rapporto con Maria De Filippi e Giulia De Lellis.

Da ormai 19 anni, Tina Cipollari è l’opinionista più conosciuta di Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Che si tratti del trono classico o del trono over, Tina è sempre pronta a dire la sua, senza peli sulla lingua e senza paura di entrare in polemica con tronisti, troniste, corteggiatori, corteggiatrici, cavalieri e dame, in primis la sua “acerrima nemica”, ovvero Gemma Galgani.

Intervistata dal quotidiano “Leggo”, Tina Cipollari non ha perso occasione per lanciare nuove frecciate alla dama torinese: “Tra me e lei è tutto vero. Io la detesto! -attacca l’opinionista romana- Intanto la trovo finta. È costruita, quando parla, come si muove, prima di parlare deve riflettere e pensare bene, secondo me tutto questo modo di fare che ha lei è tutto finto. Per me si è costruita un personaggio ma non è reale”. Sulle accuse di “gelosia”, Tina rincara la dose: “Non c’è nulla di lei che io posso invidiare. Nella vita si invidia cosa non si ha, lei ha 70 anni, è sola, abbandonata e depressa, elemosina affetto a destra e manca… posso mai invidiarglielo? Non mi toglie niente nessuno, io ho lo spazio che merito e che ho avuto sempre. Io ho il mio ruolo da 20 anni, ne sono passate a bizzeffe là dentro ma tanto io resto sempre unica. Io detesto il suo carattere…forse è il contrario è lei gelosa di me“.

Non mancano manifestazioni di affetto per Maria De Filippi: “È un rapporto di grande stima reciproca e simpatia. Io sembro dura ma non lo sono per niente, pure le cose che dico con Gemma… cioè in realtà con lei le penso, però non ho un copione. A volte Maria mi blocca quando vede che esagero ma non lo fa mai con cattiveria, lo fa per me”. Dopo aver punzecchiato anche l’ex tronista Andrea Zelletta (“al Grande Fratello c’è un ex tronista ma io ho fatto fatica a capire chi fosse… dicevo questo lo conosco ma proprio non me lo ricordavo”), Tina ha parole di stima anche per Giulia De Lellis:

“Non tutti hanno carisma, non tutti sono telegenici. Lei quando l’ho conosciuta era piccolina ma si vedeva già che era una tosta, per forza ti rimaneva impressa. Era diretta, spontanea, se ne fregava delle critiche, anche di quelle che le facevo io. Aveva un obiettivo e l’ha raggiunto, molto spesso è una questione caratteriale che non tutti hanno. Devi piacere al pubblico, che a volte è strano. Se piaci a lui -conclude Tina Cipollari- hai svoltato”.