Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Michele Dentice sono d’accordo?

Uomini e Donne, anticipazioni. Roberta Di Padua e Michele Dentice al centro di accuse molto pesanti da parte degli opinionisti.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Pesanti accuse mosse da Tina Cipollari e Gianni Sperti nei confronti di Roberta Di Padua e il suo attuale spasimante, Michele Dentice.

Roberta con lui non si comporta come al suo solito, anzi, proprio tutto il contrario. Questo suo atteggiamento è stato talmente insolito da catturare l’attenzione degli opinionisti che vogliono vederci chiaro in questa storia.

“Un tempo Roberta era una tigre”, racconta Tina Cipollari

Roberta di Padua non è più la stessa. La dama, che un tempo aveva un temperamento molto forte, da qualche tempo è cambiata: da quando Michele Dentice è entrato nella sua vita qualcosa è cambiato.

Non è più la “tigre” che era un tempo, usando le parole di Tina Cipollari, ma è compassata, quasi rassegnata a quello che succede. Michele dice e fa quello che vuole e lei non reagisce, lo guarda e sorride.

Questo atteggiamento ha fatto insospettire gli opinionisti del programma, che hanno ipotizzato che o lei è davvero innamorata o i due sono d’accordo.

“Da quando frequenti Michele hai perso la tua grinta. Sembra che sei imbambolata, stregata. Stai zitta. Vi guardate e vi sorridete. Questa cosa dà all’occhio per questo ci vengono i dubbi che voi siate d’accordo. Un tempo Roberta era una tigre, non facevi in tempo a dire qualcosa che già ti attaccava.. Tu sei una di pancia, non stai tanto a riflettere”.

Un altro indizio lo si ha quando, nella puntata di due giorni fa, sentiamo finalmente gli audio che Michele ha mandato a Serena. In questi audio, si ipotizzava, che il cavaliere parlasse male di alcune delle dame con cui si sta frequentando.

Gli audio sono inequivocabili: davvero Michele ha parlato male di Carlotta e Roberta. Quest’ultima chiede spiegazioni, trattiene le lacrime, discute anche animatamente con lui, ma nemmeno per un secondo pare pronta ad abbandonarlo.

