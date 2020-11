Uomini e Donne: Ecco cosa è successo nella puntata di ieri

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella puntata di ieri abbiamo finalmente ascoltato gli audio che Michele ha mandato a Serena.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, martedì 10 novembre, abbiamo finalmente ascoltato i tanto chiacchierati audio che Michele ha inviato a Serena.

Quale sarà la reazione delle dame una volta ascoltati? Nel frattempo scopriamo che Biagio ha chiesto a Gemma Galgani di uscire insieme, ma la dama torinese ha rifiutato la sua offerta.

Maria decide di chiudere la conoscenza con Biagio.

La puntata di ieri, martedì 10 novembre, la puntata di Uomini e Donne si apre con Gemma Galgani nelle file del parterre femminile del programma. Questo perchè l’appuntamento con il cavaliere Mario è saltato perchè lui stava poco bene.

Secondo gli opinionisti del programma, però, quella sarebbe solo una scusa perchè il cavaliere non è davvero interessato a lei. Si passa poi a Biagio, che sta uscendo con Maria e con Sabina.

Vediamo prima l’esterna con Maria: Biagio l’ha portata in un ristorante con tanto di cantante e suonatore di sax. La dama, però, sorprende tutti dicendo di essersi resa conto di non essere più interessata a lui.

Con Sabina le cose vanno bene, i due sono andati a cena con la sorella di lei e la conoscenza si fa più importante.

E’ la volta di Michele, che si scusa con Roberta e Giulia, la ragazza arrivata proprio per lui, per l’assenza degli ultimi giorni. Il cavaliere sta preparando una gara ed è molto impegnato per prestare il giusto tempo alle due dame.

Si torna a parlare degli audio che il cavaliere ha mandato a Serena e finalmente li abbiamo ascoltati. Vengono così confermate i giudizi su Carlotta e Roberta che erano stati precedentemente anticipati.

Roberta chiede spiegazioni e iniziano a discutere. Giulia invece decide di chiudere proprio la conoscenza con il cavaliere.

