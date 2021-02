Uomini e Donne: la scelta di Sophie Codegoni andrà in onda domani

Uomini e Donne, anticipazioni. La scelta di Sophie Codegoni andrà in onda domani venerdì 19 febbraio.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. La scelta di Sophie Codegoni dovrebbe andare in onda la prossima settimana. La notizia è particolarmente attesa dai fan della ragazza per poter avere i primi aggiornamenti sulla sua scelta.

Come di consueto infatti, le coppie non possono rilasciare dichiarazioni o informazioni di alcun genere prima della messa in onda della puntata della scelta. Questo comprende anche, ovviamente, i social.

Uomini e Donne: manca poco alla messa in onda della scelta di Sophie Codegoni.

Che Sophie Codegoni abbia scelto Matteo Ranieri non è ormai più un segreto per nessuno. Quello che invece non sapevamo era quando avremmo visto in televisione la puntata della scelta, con tutto quello che ne deriva.

Si perchè alle coppie è vietato mostrarsi prima della messa in onda della puntata, quindi i fan sono in trepidante attesa di vedere le prime immagini sui social e leggere le loro prime dichiarazioni da coppia ufficiale.

Ricordiamo che i profili social di Sophie sono stati cancellati prima del suo ingresso in trasmissione, come da regolamento, mentre sono più liberi i corteggiatori, anche se Matteo non pubblica niente da alcuni giorni.

Non ci resta quindi che attendere la settimana prossima, visto che la puntata della scelta è attesa tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio. Questa settimana andranno in onda le ultime esterne della ragazza con i due corteggiatori.

