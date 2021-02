Uomini e Donne: la scelta di Sophie Codegoni è Matteo

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella registrazione di ieri è andata in scena la scelta di Sophie Codegoni: la ragazza ha scelto Matteo Ranieri.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Nella registrazione di ieri, martedì 9 febbraio, è andata in onda la scelta di Sophie Codegoni. La ragazza era l’ultima dei tronisti che avevano iniziato a settembre 2020.

Ricordiamo infatti che Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi la settimana scorsa (i due erano in studio per la scelta), Gianluca De Matteis è andato via senza scendere e Jessica Antonini ha scelto in pochissimo tempo Davide Lorusso.

Uomini e Donne: tutti molto emozionati in studio per il momento della scelta di Sophie.

E’ finalmente arrivato il tanto atteso momento per Sophie Codegoni, quello della scelta. La tronista arriva in studio con un abito color oro mozzafiato, mentre i suoi corteggiatori sono entrambi in smoking.

In studio per assistere alla scelta della ragazza anche l’ex tronista e collega della Codegoni, Davide Donadei, con la sua scelta Chiara Rabbi e i due nuovi tronisti del programma, che hanno debuttato la settimana scorsa (almeno nelle registrazioni).

Dopo i tipici video con i migliori momenti passati, è il momento di chiarire chi dei due corteggiatori sarà la scelta. Nello studio sono tutti emozionatissimi, in quanto Sophie ha mantenuto il massimo riserbo per la sua scelta.

Alla fine è Matteo Ranieri ad essere scelto. Il ragazzo è visibilmente emozionato, come del resto anche il pubblico, che ha sempre dimostrato di preferirlo all’altro corteggiatore, Giorgio Di Bonaventura.

Quest’ultimo si è mostrato molto deluso di non essere stato scelto, ma ha dovuto accettare la realtà dei fatti.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.