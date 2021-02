Uomini e Donne: “scherzo di Carnevale” di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: nella puntata registrata martedì 16 febbraio Gemma Galgani subisce un nuovo scherzo da Tina Cipollari. Rissa sfiorata tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Trono over di Uomini e Donne sempre più incentrato sulle vicende amorose di Gemma Galgani, vera e propria superstar del dating show di Maria De Filippi. Anche la registrazione di martedì 16 febbraio ha visto la dama torinese al centro della scena.

La dama entra poi in studio sulle note di “Sincerità” di Arisa, “colonna sonora” scelta ironicamente dalla sua “nemica storica”, l’opinionista Tina Cipollari. Si discute sulle foto osé di Maurizio, ma l’altro opinionista del programma, Gianni Sperti, fa notare che è inutile andare avanti visto che avevano già deciso di non frequentarsi più. Durante la discussione, ecco l’ennesima “marachella” di Tina Cipollari, che è andata in regia e una volta ha fatto chiudere il microfono della dama torinese e poi addirittura le ha fatto mettere un distorsore vocale, così che sembrasse una papera a parlare: un vero e proprio scherzo di Carnevale (guarda caso, ieri era Martedì Grasso).

Uomini e Donne trono over: scintille tra Riccardo e Armando

In studio arriva poi Federica, una ragazza che vuole conoscere Armando Incarnato. E subito scoppiano le polemiche, nate da una discussione tra il cavaliere, Gianni e Samantha Curcio.

Interpellata da Maria De Filippi per dare un parere sul parrucchiere, la nuova tronista del trono classico lo fa stizzire esprimendo un’opinione non positiva. Nel corso della discussione, Armando e Riccardo Guarnieri sfiorano la rissa perché il napoletano non gradisce gli apprezzamenti che il pugliese fa alla ragazza.

Alla fine, si alza ed esce dallo studio facendo una battuta riuscita molto male, in cui la incoraggia a rimanere per Riccardo, così magari lui riesce “a recuperare a letto”.

Riccardo si arrabbia tantissimo al punto che anche lui vuole uscire dallo studio ma Maria De Filippi lo trattiene evitando la rissa.