Uomini e Donne, news: lo sfogo di Ida Platano su Instagram

Uomini e Donne, news. Dopo l’intervista a Verissimo, Ida Platano si sfoga contro i commenti negativi ricevuti tramite i social e non solo.

Arrivano le ultime news sui protagonisti più amati di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo di Ida Platano, dama del trono over del dating show di Canale 5. La dama si è lamentata di tutti i commenti negativi arrivati a seguito del suo intervento a Verissimo.

In molti, forse troppi, si sono scagliati contro Ida nel corso degli ultimi mesi. La dama era tornata a Uomini e Donne a mesi dalla rottura con Riccardo Guarnieri per cercare un nuovo amore per completare la sua vita.

Tutto andava normalmente fino a quando non è tornato in studio proprio il suo ex Riccardo. Questo ritorno ha segnato un netto cambiamento per la Platano. I due ex hanno provato, inizialmente, a ignorarsi il più possibile, senza risultato.

Riccardo ha provato a cercare di rimettere insieme un’amicizia, ma Ida ha dichiarato che non era proprio possibile per lei. In seguito ad alcuni segnali contrastanti di Riccardo i due, dopo discussioni e litigi, sono andati a cena insieme per cercare di capire come stanno le cose tra di loro.

Purtroppo la cena non ha dato i frutti sperati e le cose sono degenerate. Tutto questo, unito al fatto che Ida ha sempre criticato chi usa il programma per ricevere attenzioni salvo poi fare la stessa cosa con Verissimo, ha ricevuto numerose critiche.

A seguito di tutta questa situazione Ida si è sfogata con i suoi fan sul suo profilo Instagram, ”Chiacchiere, solo chiacchiere” ha dichiarato. In tutto questo Riccardo non si è più fatto sentire sui social, cosa ne penserà?

