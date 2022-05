Uomini e Donne, anticipazioni 26 maggio: Tina e Gianni contro Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne, anticipazioni 26 maggio. Nell’ultima puntata del programma Tina e Gianni si sono messi contro Riccardo Guarnieri.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata del programma, quella del 26 maggio, abbiamo assistito a una scena inaspettata. Tina Cipollari ha difeso Ida Platano.

Nonostante le tante liti dei mesi passati, l’opinionista non è potuta passare sul comportamento di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, infatti, è colpevole di aver illuso la dama con il suo comportamento.

“Sei un farabutto perchè conoscendo il carattere di questa donna, per quale motivo ti sei messo a piangere? Hai stuzzicato in mille modi una donna che prova ancora dei sentimenti per te. L’hai invitata ad uscire quindi la donna, dall’altra parte, pensa che ci sarà l’inizio di qualcosa e, invece, tu cosa hai fatto? L’hai ripudiata come spesso era accaduto in passato”.

“Tu pensavi che lei fosse cambiata. Lei non è cambiata perchè si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa perchè un uomo con una testa non avrebbe avuto questo atteggiamento. Io con un ex non ci avrei riprovato se non fossi stata sicura e non avrei giocato con i sentimenti di una persona”, ha continuato poi l’opinionista.

Tina si è rivolta poi a Ida stessa: “E’ un peccato che tu ancora oggi ti stia dannando dietro a quest’uomo”. A darle man forte arriva poi Gianni Sperti, che dichiara: “Se piangi ascoltando una canzone, fai credere a lei e a noi di provare ancora qualcosa”

“Una persona che ti ha fatto male una volta, lo farà ancora. Ricordatelo“, dice poi rivolgendosi a Ida.

