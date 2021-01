Uomini e Donne: Davide Donadei sceglie Chiara Rabbi

Uomini e Donne, anticipazioni. Davide Donadei alla fine ha fatto la sua scelta: è Chiara Rabbi, che ha risposto “si”.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nella registrazione di oggi mercoledì 27 gennaio Davide Donadei ha fatto, finalmente, la sua scelta: si tratta di Chiara Rabbi, per il dispiacere del pubblico che invece avrebbe preferito Beatrice Buonocore.

La ragazza non ha perso tempo, dopo la scelta, per dare la sua risposta. E’ infatti scattata tra la braccia di Davide, non appena ricevuto l’ok da Maria De Filippi. Molto toccante anche il saluto da il tronista e Beatrice.

Davide racconta che stamattina ha avuto un crollo pensando alla scelta.

Davide Donadei, Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi si presentano in studio tutti in tiro. Le ragazze salutano e ringraziano tutti e poi escono. Rientra quindi Beatrice, già in lacrime. Davide ripercorre quindi il loro percorso insieme.

Il tronista le spiega che di lei gli è sempre piaciuta la sua purezza, molto rara al giorno d’oggi. Poi racconta che ad un certo punto avrebbe voluto sceglierla, ma era una scelta fatta solo con la testa.

Quando ha interrogato il suo cuore ha capito che non poteva essere lei la scelta. Beatrice risponde, amareggiata, che se pensava questo avrebbe potuto evitare di fare determinate cose, soprattutto sapendo cosa lei provava per lui.

I due quindi si separano e Davide inizia a piangere, forse per la tensione, forse per il dispiacere. Chiede anche un bicchiere d’acqua per riprendersi. Gianluca De Matteis, ex tronista e ospite in studio, tenta di consolarlo dicendogli che capisce la sua reazione.

Anche Maria lo consola e lui racconta che in mattinata ha avuto un crollo per il dispiacere. Entra poi Chiara. Anche con lei Davide ripercorre il loro percorso, raccontando che è stato subito molto colpito da lei.

Le racconta poi di aver capito di provare qualcosa di più per lei quando l’ha inseguita nel camerino, quando lei era andata via perchè diceva che lui guardava solo Beatrice. Per questo è lei la sua scelta.

Chiara quindi abbassa la testa e poi guarda Maria. Le chiede se può abbracciarlo e avuto l’ok corre tra le sue braccia. Scendono quindi i tradizionali petali e parte anche la musica. Finisce quindi il trono di Davide Donadei.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.