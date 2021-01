Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Maurizio Guerci: “Ti sei fatto influenzare”

Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani chiede l’ennesimo confronto con Maurizio Guerci dopo la rottura.

Anche nell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, andata in onda martedì 26 gennaio, la protagonista è stata sempre lei: Gemma Galgani

La dama torinese, vera e propria superstar del popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, sta cercando di ricostruire la storia con il cavaliere Maurizio Guerci, che l’ha “scaricata” durante le festività, nonostante sembrava che le cose tra i due andassero a gonfie vele (a tal punto da aver anche trascorso insieme una notte d’amore).

L’inizio della puntata lascia subito capire il tema centrale, visto che Gemma entra in studio sulle note di Perdere l’amore di Massimo Ranieri, canzone scelta dalla “nemica” Tina Cipollari per prenderla in giro. Tra le lacrime, la dama torinese sostiene che Maurizio (da lei definito “lo stallone”) si sia allontanato da lei perché qualcuno lo sta convincendo con la motivazione della troppa differenza di età (Gemma ha 70 anni, mentre Maurizio ne ha 50): “Quando ti sei avvicinato ieri, ho ritrovato il Maurizio dei primi tempi. Mi hai dato mille attenzioni ed erano cose importanti”, sottolinea Gemma.

Il cavaliere nega tutto, ribadendo di non avere alcuna intenzione di ricominciare a frequentarla: “Ho fatto una cosa volutamente e sono contento che tu mi abbia accolto senza arrabbiarti. Quando sono venuto da te, volevo chiederti se tu fossi arrabbiata con me e mi ha fatto piacere il tuo atteggiamento”, spiega Maurizio.

Lapidario il commento dell’opinionista Tina Cipollari, che dà un consiglio al cavaliere: “Maurizio, devi essere più chiaro altrimenti ogni settimana ti ritroverai a parlare di queste storie. Lei, ogni volta, fa così e si ritrova a vivere queste situazioni”.