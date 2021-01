Uomini e Donne, Beatrice Buonocore: “Non credo di essere la scelta di Davide”

Uomini e Donne, anticipazioni. Lunga intervista a Beatrice Buonocore, corteggiatrice di Davide Donadei, da parte del magazine ufficiale della trasmissione.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo dell’intervista che il magazine ufficiale della trasmissione ha fatto a una delle dame del trono classico, Beatrice Buonocore.

La ragazza sta corteggiando Davide Donadei, insieme a Chiara Rabbi. Il tronista sta tenendo tutti sulle spine rimandando ancora e ancora la sua scelta, facendo si che ad oggi non si sa quando avverrà.

“Penso di aver messo tutte le basi per una relazione fuori”, dichiara Beatrice Buonocore.

Beatrice Buonocore ha parlato al magazine ufficiale di Uomini e Donne. La dama ha raccontato il corteggiamento di Davide Donadei dal suo punto di vista, con le sue aspettative e con la sua sensibilità.

“Questo percorso per me ha rappresentato soprattutto una crescita personale. Sono entrata un po’ più immatura ma grazie a questo programma e all’aiuto di Maria, che spesso mi ha aperto gli occhi, sono cresciuta e ho preso più consapevolezza di quello che vorrei per me e nella mia vita. Ho imparato a tirare fuori tutte le mie emozioni, senza la paura di passare come fragile o debole. Ho imparato a gestirle e anche a volermi un po’ più bene.”

A proposito del suo rapporto con Davide:

“Io vicino a lui mi vedo diversa. Non credevo di arrivare fino a questo punto, né di poter costruire così tanto. Penso di aver messo tutte le basi per una relazione fuori. Tra litigi e incomprensioni, siamo comunque riusciti a venirne fuori e a conoscerci di più“.

“Non credo di essere la scelta. Ho imparato a non avere aspettative perché sono sempre rimasta delusa. C’è la paura di stare male, ma spero che non sarà così altrimenti non sarei qui. Davide riesce a rendermi viva. Ho investito tanto in questo percorso e vorrei che tutti gli sforzi non fossero stati vani. Comunque vada, io so di avercela messa tutta, di averci provato fino alla fine, di aver fatto vedere la vera me, nel bene e nel male. Non ho mai smesso di crederci. Ci credo per tutte le parole, gli sguardi e le emozioni che siamo riusciti a trasmetterci.”

In chiusura vediamo cosa succederebbe se fosse davvero Chiara Rabbi la scelta del tronista:

“Mi convincerei di non averci mai capito niente. che le emozioni provate in questi cinque mesi fossero frutto della mia immaginazione. Penserei di averlo idealizzato, che sarei dovuta essere più lucida. In tanti mi hanno detto che sono troppo dentro e forse è vero, perché non ho mai lasciato il cuore a casa“.

