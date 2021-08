Uomini e Donne, anticipazioni trono over: nuovo cavaliere per Ida Platano

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Ida Platano è tornata stabilmente nel cast delle dame del dating show di Maria De Filippi.

Nella giornata di ieri, lunedì 30 agosto, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, cui erano presenti anche le dame e i cavalieri del trono over.

Tra di loro, spicca senza dubbio Ida Platano, la dama bresciana tornata in pianta stabile nel cast del dating show di Maria De Filippi dopo una lunga assenza.

Archiviata la storia con Riccardo Guarnieri, Ida (grande amica della superstar Gemma Galgani, ancora una volta al centro delle polemiche per via di un intervento di chirurgia estetica al seno) è ora alla ricerca di un nuovo amore. Come svelato dal “Vicolo delle News”, per Ida c’è un nuovo cavaliere, con cui era già uscita la settimana scorsa e pare ci sia già un bel coinvolgimento.

Ulteriori particolari non sono ancora emersi, anche se probabilmente si può escludere (almeno per il momento) il nome di Nicola Mazzitelli.

Quest’ultimo, insieme ad Alessandro Inticu e Gennaro Avolio, è infatti tra i tre cavalieri che non hanno preso parte alle prime registrazioni del programma di Canale 5.