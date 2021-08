Uomini e Donne, alcuni cavalieri lasciano il trono over dopo aver trovato l’amore: ecco i nomi

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: nella nuova stagione del dating show di Maria De Filippi ci sarà un rinnovamento nel cast dei cavalieri (visto che alcuni dei precedenti protagonisti hanno trovato l’amore).

Non solo la superstar Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato. Da anni il cast del trono over di Uomini e Donne è ricco di tanti altri cavalieri e dame alla ricerca dell’amore.

In vista della prossima stagione ci saranno però dei cambiamenti nel cast dei cavalieri del dating show di Maria De Filippi. Come riportato da “Isaechia”, nel corso dell’estate alcuni dei protagonisti della scorsa stagione hanno trovato l’amore, per cui lasceranno il programma di Canale 5.

In tre non hanno partecipato alle prime due registrazioni del dating show. Si tratta di Alessandro Inticu (ex fiamma di Maria Tona), Germano Avolio (uomo per il quale Valentina Autiero ha lasciato il format non molto tempo fa) e Nicola Mazzitelli (aspirante corteggiatore di Ida Platano). Per ora è assente anche Nicola Vivarelli (alias Sirius), ma è ipotizzabile che possa tornare a far parte del cast dopo aver portato a termine i progetti professionali di questo periodo.

Su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua c’è ancora un grosso punto interrogativo. La dama ha trascorso le vacanze in Sardegna con un’amica, mentre il cavaliere ha condiviso video su Instagram per pubblicizzare un brand di scarpe.

La sensazione è tuttavia quella per cui le loro vicende torneranno protagoniste del trono over, naturalmente subito dopo quelle della superstar Gemma Galgani.