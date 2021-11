Uomini e Donne, anticipazioni, slittate le prossime registrazioni

Uomini e Donne, anticipazioni. Le registrazioni delle prossime puntate slittano da fine settimana all’inizio della prossima.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Saltano le registrazioni del programma previste per sabato 27 e domenica 28 novembre, rimandate a lunedì 29 e martedì 30 a causa di Tu Si Que Vales.

Ma cosa c’entra il programma condotto da Belen Rodriguez con Uomini e Donne? Ovviamente c’entra Maria De Filippi. Infatti, oltre a essere produttrice di entrambe le trasmissioni con la sua Fascino, è anche conduttrice di uno e giurata dell’altro.

Il talent viene registrato, prima della messa in onda, per tutte le puntate tranne che per l’ultima che va in rigorosa diretta. Questo per permettere al pubblico di intervenire e decretare la vittoria finale.

La De Filippi, quindi, questo fine settimana sarà impegnata con le riprese di Tu Si Que Vales, rendendo di fatto impossibile registrare le prossime puntate di Uomini e Donne, puntate che vedremo a dicembre.

Inoltre si vocifera che queste puntate siano molto importanti per il trono classico. Pare, infatti, che una delle troniste tra Andrea Nicole e Roberta, possa arrivare alla sua scelta finale.

Inoltre vedremo ancora Gemma Galgani protagonista anche se in differita. La dama torinese ha infatti contratto il covid, fortunatamente però è in ottima salute anche se confinata in casa in attesa che guarisca.

