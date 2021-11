Uomini e Donne: Ida Platano esce da sola dal programma

Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano, dopo la traumatica fine del suo rapporto con Diego, decide di lasciare il programma.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Con una mossa a sorpresa, Ida Platano decide di lasciare definitamente il dating show di Canale 5. La ragione è la fine della sua relazione con il cavaliere Diego.

La dama torna a parlare di quanto è successo con Diego. Ricordiamo che i due stavano lasciando il programma assieme quando una discussione tra Ida e Tina Cipollari ha fatto cambiare clamorosamente idea al cavaliere.

“Mi ha cercato subito dopo la puntata, mi ha chiesto cosa potesse fare per recuperare. Io sono stata benissimo con Diego, mi ha detto parole importanti che mi hanno portato a chiedergli di uscire, pensando di non sbagliare. Ero nella fase dell’innamoramento, volevo viverlo fuori”, racconta Ida.

A questo punto viene fatto entrare Diego, che cerca di spiegare quali sono le motivazioni che gli hanno fatto cambiare idea così repentinamente. Tutto il parterre, Tina Cipollari e Gianni Sperti compresi, attaccano il cavaliere.

Gli animi si scaldano e la discussione prosegue fino a quando la Platano si alza e decide che non vuole saperne più niente “In questo momento non mi fiderei delle persone qui davanti. Finisce sempre così: chi si avvicina a me, lo fa per altri interessi e scopi, non mi sento in grado di sopportarlo ancora. Ma tu Diego pensi che uscirei con te? Dopo tutto quello che mi hai detto? Maria esco dal programma da sola”.

“L’occasione l’hai avuta, ma il tuo unico interesse è rimanere qui”, chiude Tina, prima che anche Diego decide di lasciare definitivamente il programma.

