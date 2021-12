Uomini e Donne, anticipazioni: Luca ha lasciato Roberta Giusti

Uomini e Donne, anticipazioni. Luca lascia il programma con un lettera: come la prenderà Roberta Giusti?

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate abbiamo visto Luca, pretendente di Roberta Giusti, prendersela molto con la tronista per come è stato trattato.

In una puntata precedente la ragazza gli ha proprio chiesto che ci facesse ancora li in studio. Allora Luca ha lasciato lo studio, si pensava momentaneamente, ma potrebbe non essere così.

Successivamente il ragazzo, infatti, ha consegnato una lettera alla redazione e ha lasciato definitivamente il programma. Così viene spiegata poi la situazione in studio, dove però nessuno sembra credergli.

Le reazioni sono tutte più o meno uguali a quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che credono fermamente che la sua sia una richiesta di attenzioni e che lo vedremo ben presto tornare con la coda tra le gambe.

Anche Maria De Filippi si dice d’accordo in linea di massima con i suoi opinionisti. Anche Roberta sembrerà sicuro del ritorno di Luca, visto che in più di un’occasione chiarirà che più di un addio si tratta di un arrivederci.

Ad approfittare di questa assenza sarà Samuele, l’altro corteggiatore di Roberta, il quale ballerà in più di un’occasione con Roberta nella speranza di sfruttare l’occasione per farsi scegliere alla fine.

